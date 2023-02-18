Россияне ударили ракетами по Хмельницкому: мэр сообщил о последствиях

В Хмельницком из-за утренней ракетной атаки РФ повреждены три учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, есть раненые.

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Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телемарафона.

" У нас есть поврежденные 3 учебных заведений и около 10 многоэтажных жилых домов. Где-то полтысячи окон и балконов уничтожены, повреждена часть техники, в том числе одно частное транспортное средство", - отметил он.

По его словам, из-за российской атаки ранены двое гражданских, их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время работают коммунальные службы и ГСЧС, устраняются последствия атаки.

"Временно в отдельных районах превентивно выключали свет, но он уже начинает возвращаться в дома", - добавил Симчишин.

В Украине утром 18 февраля в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применялись экстренные отключения света.

Во время воздушной тревоги глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о взрывах в Хмельницком.

Воздушные силы ВС Украины сообщили, что 18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.