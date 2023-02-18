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Армия РФ 65 раз обстреляла Херсонщину: один человек погиб, еще трое получили ранения
Российские оккупационные войска в течение суток 17 февраля 65 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Российские захватчики 65 раз обстреляли Херсонщину. Вели огонь из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.
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За минувшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, трое жителей области получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
За сутки 16 февраля в Херсонской области из-за российских обстрелов 3 человека погибли, 7 человек получили ранения.