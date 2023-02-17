ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Россияне 76 раз обстреляли Херсонскую область: попали в торговый порт

Россияне 76 раз обстреляли Херсонскую область: попали в торговый порт

Российские оккупационные войска в течение суток 16 февраля 76 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

" Российские захватчики 76 раз атаковали Херсонщину. Били из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.

Херсон российская армия атаковала 9 раз. Оккупанты попали в торговый порт и жилые дома.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 3 человека погибли, 7 человек получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

За сутки 15 февраля в Херсонской области из-за российских обстрелов 3 человека   получили ранения разной степени тяжести.

Автор:
Нина Комащенко