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Россияне 76 раз обстреляли Херсонскую область: попали в торговый порт
Российские оккупационные войска в течение суток 16 февраля 76 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
" Российские захватчики 76 раз атаковали Херсонщину. Били из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.
Херсон российская армия атаковала 9 раз. Оккупанты попали в торговый порт и жилые дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 3 человека погибли, 7 человек получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
За сутки 15 февраля в Херсонской области из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести.