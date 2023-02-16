Захватчики обстреляли Херсон: целили по жилым кварталам города

Российские оккупационные войска в течение суток 15 февраля 52 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Там отмечают, что российские оккупанты 52 раза атаковали Херсонщину. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Херсон российская армия атаковала 21 раз – прицельно стреляли по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в причал, ботанический сад и дома херсонцев.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, как сообщили в Херсонском городском совете, с первых дней освобождения города и до 9 февраля на территории Херсонской общины повреждены 44 объекта инфраструктуры, 1434 жилых дома (многоквартирные и частные), 62 учебных заведения (включая детские сады), 19 заведений охраны. здоровья и 60 нежилых построек.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

За сутки 14 февраля в Херсонской области из-за российских обстрелов 2 человека получили ранения разной степени тяжести.