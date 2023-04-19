МАГАТЕ провело неоголошені інспекції на Рівненській та Хмельницькій АЕС

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 18 квітня провели неоголошені інспекції на Рівненській та Хмельницькій АЕС. Про це повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

Зазначається, що інспекції відбулися в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Метою стала перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. У ній взяли участь інспектори Агентства та Держатомрегулювання.

Зауважень від інспекторів МАГАТЕ не було.