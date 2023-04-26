Чорнобильська катастрофа: Зеленський вшанував пам'ять загиблих (ФОТО/ВІДЕО)

26 квітня 2023 року в Україні відзначають 37-мі роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять ліквідаторів, загиблих унаслідок аварії на АЕС.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Фото: ОП Фото: ОП Фото: ОП

"37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації", – сказав Зеленський.

За його участю та в присутності почесної варти до пам'ятного знака "Воїнам-чорнобильцям" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля" встановили квіткові композиції.

Під час церемонії голова держави зазначив, що Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, які відчуваються й нині.

За визначенням UNSCEAR і ВООЗ, Чорнобильська катастрофа віднесена до аварій ядерних об’єктів найвищого рівня.

Статистика впливу аварії на ЧАЕС на світ Фото: Мінкульт

Нагадаємо, до Дня пам'яті про Чорнобильську катастрофу Національний банк України увів в обіг нову пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська".