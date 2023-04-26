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Чорнобильська катастрофа: Зеленський вшанував пам'ять загиблих (ФОТО/ВІДЕО)

Чорнобильська катастрофа, Чорнобиль
Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Фото: ОП

26 квітня 2023 року в Україні відзначають 37-мі роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять ліквідаторів, загиблих унаслідок аварії на АЕС.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Чорнобильська катастрофа, Чорнобиль Чорнобильська катастрофа, Чорнобиль Чорнобильська катастрофа, Чорнобиль
Чорнобильська катастрофа, Чорнобиль
Фото: ОП
Чорнобильська катастрофа, Чорнобиль
Фото: ОП
Чорнобильська катастрофа, Чорнобиль
Фото: ОП

"37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації", – сказав Зеленський.

За його участю та в присутності почесної варти до пам'ятного знака "Воїнам-чорнобильцям" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля" встановили квіткові композиції.

Під час церемонії голова держави зазначив, що Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, які відчуваються й нині.

За визначенням UNSCEAR і ВООЗ, Чорнобильська катастрофа віднесена до аварій ядерних об’єктів найвищого рівня. 

Фото 5 — Чорнобильська катастрофа: Зеленський вшанував пам'ять загиблих (ФОТО/ВІДЕО)
Статистика впливу аварії на ЧАЕС на світ Фото: Мінкульт

Нагадаємо, до Дня пам'яті про Чорнобильську катастрофу Національний банк України увів в обіг нову пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська".

Автор:
Віта Молодан