Чернобыльская катастрофа: Зеленский почтил память погибших (ФОТО/ВИДЕО)

26 апреля 2023 года в Украине отмечают 37-ю годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов, погибших вследствие аварии на АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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"37 лет назад авария на Чернобыльской атомной станции оставила огромный шрам для всего мира. Утечка радиации превратила когда-то уютную и развитую территорию в зону отчуждения. Сегодня 30-километровая зона вокруг ЧАЭС остается опасным местом с высокой концентрацией радиации", – сказал Зеленский.

При его участии и в присутствии почетного караула к памятному знаку "Воинам-чернобыльцам" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" установили цветочные композиции.

Во время церемонии глава государства отметил, что Украина и мир заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которые ощущаются и сейчас.

По определению UNSCEAR и ВОЗ, Чернобыльская катастрофа отнесена к авариям ядерных объектов самого высокого уровня.

Статистика влияния аварии на ЧАЭС на мир. Фото: Минкульт

Напомним, ко Дню памяти о Чернобыльской катастрофе Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская".