81% украинцев планируют путешествовать по Украине в ближайшее время - опрос Гостуризма

80,7% украинцев планируют путешествовать по стране в ближайшем будущем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией "Хьюмэн Ресёрч" в партнерстве с панелью для опросов "Лемур" по заказу Государственного агентства по развитию туризма, говорится в сообщении последнего.

В частности, указано, что среди мужчин об этом заявили 79,5%, а среди женщин – 81,7%. Также утверждается, что минимальная разница в ответах была и в разных возрастных категориях: 18-35 лет – 84%, 36-45 лет – 79%, 46-60 лет – 78,5%.

Среди живущих в Киеве о таких планах, согласно приведенным данным, заявили 84,1% опрошенных, среди жителей центра Украины - 81,4%, востока - 80,2%, запада - 79,5%, юга - 77,9%.

Согласно исследованию, 85% опрошенных путешествовали по Украине до начала полномасштабного вторжения: 39,1% - больше одного раза в год, 24,3% - раз в год, а 22% - меньше одного раза в год.

Среди мужчин в категорию, путешествовавшую наиболее активно, попало 40,4%, среди женщин - только 32,9%. Зато доля тех, кто не путешествовал вообще, среди мужчин составила 12,5%, а среди женщин - 16,3%. В Киеве ожидаемо доля первой категории оказалась наибольшей (55,4%), а последней - наименьшей (не путешествовали лишь 8,5%).

Отмечается, что среди основных причин, по которым украинцы отказывались от путешествий, наиболее распространенной (70% ответов) – был "нехватка средств". Впрочем, другие подробности по этому вопросу и, собственно, относительно методологии самого опроса, в госагентстве не приводят.

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