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Робота в Україні: яких фахівців шукають роботодавці
Менеджер з продажу, м. Київ
Компанія LOOKFORT (постачальник одноразового посуду та пакування) у зв’язку з розширенням мережі запрошує у команду менеджера з продажу (HoReCa).
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923984
Business Consultant, м. Київ
Waveup — міжнародна консалтингова компанія, що спеціалізується на ринку венчурного капіталу, запрошує на роботу бізнес-консультанта.
Заробітна плата: від 50 000 до 75 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920972
HR менеджер / HR Generalist
TBT-Страховой Брокер запрошує на роботу HR менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00 або з 8:00 до 17:00 з перервою на обід.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922987
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Агроном, м. Вінниця
Компанія Агрохімічні Технології запрошує на роботу агронома.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923210
Оператор на виробництво, м. Гоща
Виробничо-торговельна компанія "4 смаки" запрошує на роботу оператора виробництва.
Заробітна плата: від 15 000 до 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922576
Керівник проєкту (FinTech), м. Київ
Tamga – це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектору, запрошує на роботу керівника проєку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923167
Head of Collection, м. Дніпро
Tamga - це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора, запрошує на робоу Head of Collection.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923169
Product owner Job-агрегатора, м. Київ
Tamga - це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора, запрошує на роботу Product ownerJob-агрегатора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923171
PHP програміст, м. Дніпро
Tamga - це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора, запрошує на роботу PHP програміста.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923170
Продавець-касир, м. Київ
Мережа магазинів "Мій стиль" запрошує на роботу продавця-касира.
Заробітна плата: від 12 000 до 25 000 грн.
Графік роботи: 2/2; 4/2;7/7.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923211
Юрист, м. Київ
Компанія Inter Energy Group відкриває вакансію на посаду юриста.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2, з 9.00 до 18.00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920800
Менеджер проєкту, м. Київ
Компанія Inter Energy Group відкриває вакансію на посаду менеджера проєкту.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920807
Менеджер з продажу, м. Ужгород
СТВ Україна запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: від 30 000 до 45 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923214
Водій сміттєвоза, мультиліфта (кубо) кат. С
Компанія "Київська Муніципальна Служба, ТОВ" шукає водія сміттєвоза, мультиліфта (кубо) категорії С для роботи в місті Києві.
Заробітна плата: від 25 000 до 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920764
Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування, м. Горішні Плавні
Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні, запрошує на роботу електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922930
Медична сестра, м. Горішні Плавні
Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні, запрошує на роботу медичну сестру.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 8-годинний п’ятиденний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922931
Рентгенлаборант, м. Горішні Плавні
Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні, запрошує на роботу рентгенлаборанта.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 6-годинний п’ятиденний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922932
Заступник фінансового директора, м. Київ
Укрзалізниця відкриває конкурс на посаду заступника фінансового директора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69921827
Таємні перевіряючі по всій Україні
4Service набирає таємних перевіряючих (підробіток у вільний час). Компанія запрошує взяти участь у програмах з покращення якості обслуговування у супермаркетах, банках, магазинах одягу та парфумерії, автозаправних станціях та інших галузях.
Заробітна плата: від 2000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/employer/70195-4Service
Бухгалтер з податкового обліку та первинної документації, м. Київ
Алма-Веко (виробник інгредієнтів для харчової промисловості) запрошує на роботу бухгалтера обліку та первинної документації.
Заробітна плата: 20 000 – 27 000 грн.
Графік роботи: Пн-Чт з 9:00 до 18:00, а в п’ятницю — до 17:00; Можливий варіант 3 дня роботи в офісі, 2 дні віддалено.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4309151/
SMM-менеджер, м. Київ
Vitagro (рослинництво, садівництво, насіннєве виробництво, тваринництво, будівництво, цегельне виробництво, виготовлення і дистрибуція засобів захисту рослин, мікродобрив, насіння, а також найновіших інокулянтів, сонячна енергетика та інші напрямки бізнесів) запрошує до команди SMM-менеджера.
Заробітна плата: 18 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: Пн — Пт 09:00 — 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5113619/
Продавець-консультант, м. Одеса
Miraton запрошує на роботу продавця-консультанта у магазин взуття.
Заробітна плата: 17 000 – 22 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00, 12:00 до 21:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5148645/
Бариста, м. Одеса
Rozetka запрошує на роботу баристу.
Заробітна плата: 14 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: змінний 3/2 з 08:30 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5207408/
HR-менеджер, м. Дніпро
Граніт-Естетікс запрошує на роботу HR-менеджера.
Заробітна плата: 25 000 – 35 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5211533/
Інженер-конструктор, м. Дніпро
Елеваторні системи шукають інженера-конструктора.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5088626/
Лікар-офтальмолог, м. Запоріжжя
ВІТАЦЕНТР запрошує на роботу лікаря-офтальмолога.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4843062/
Продавець продовольчих товарів, м. Запоріжжя
Козацька Ферма шукає продавця продовольчих товарів.
Заробітна плата: 12 000 – 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5018713/
Бухгалтер, м. Львів
LA П'ЄЦ шукає бухгалтера.
Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4898217/
Лікар-лаборант, біолог (клінічний відділ), м. Львів
Діла запрошує на роботу лікаря-лаборанта, біолога.
Заробітна плата: 23 500 грн.
Графік роботи: 8-годинний позмінний, 5 днів на тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4885994/
Фармацевт, м. Харків
Аптека АНЦ відкриває вакансію на посаду фармацевта.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5086825/
Комплектувальник на склад, м. Харків
Компанія Діром запрошує на робоу комплектувальника на склад.
Заробітна плата: 18 000 грн.
Графік роботи: Пн - Сб з 8:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5112806/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]