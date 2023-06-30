Робота в Україні: яких фахівців шукають роботодавці

Щотижнева добірка вакансій по всій Україні, створена Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.UA.

Менеджер з продажу, м. Київ

Компанія LOOKFORT (постачальник одноразового посуду та пакування) у зв’язку з розширенням мережі запрошує у команду менеджера з продажу (HoReCa).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923984

Business Consultant, м. Київ

Waveup — міжнародна консалтингова компанія, що спеціалізується на ринку венчурного капіталу, запрошує на роботу бізнес-консультанта.

Заробітна плата: від 50 000 до 75 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920972

HR менеджер / HR Generalist

TBT-Страховой Брокер запрошує на роботу HR менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00 або з 8:00 до 17:00 з перервою на обід.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922987

Агроном, м. Вінниця

Компанія Агрохімічні Технології запрошує на роботу агронома.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923210

Оператор на виробництво, м. Гоща

Виробничо-торговельна компанія "4 смаки" запрошує на роботу оператора виробництва.

Заробітна плата: від 15 000 до 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922576

Керівник проєкту (FinTech), м. Київ

Tamga – це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектору, запрошує на роботу керівника проєку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923167

Head of Collection, м. Дніпро

Tamga - це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора, запрошує на робоу Head of Collection.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923169

Product owner Job-агрегатора, м. Київ

Tamga - це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора, запрошує на роботу Product ownerJob-агрегатора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923171

PHP програміст, м. Дніпро

Tamga - це міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора, запрошує на роботу PHP програміста.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923170

Продавець-касир, м. Київ

Мережа магазинів "Мій стиль" запрошує на роботу продавця-касира.

Заробітна плата: від 12 000 до 25 000 грн.

Графік роботи: 2/2; 4/2;7/7.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923211

Юрист, м. Київ

Компанія Inter Energy Group відкриває вакансію на посаду юриста.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2, з 9.00 до 18.00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920800

Менеджер проєкту, м. Київ

Компанія Inter Energy Group відкриває вакансію на посаду менеджера проєкту.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920807

Менеджер з продажу, м. Ужгород

СТВ Україна запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: від 30 000 до 45 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923214

Водій сміттєвоза, мультиліфта (кубо) кат. С

Компанія "Київська Муніципальна Служба, ТОВ" шукає водія сміттєвоза, мультиліфта (кубо) категорії С для роботи в місті Києві.

Заробітна плата: від 25 000 до 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920764

Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування , м. Горішні Плавні

Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні, запрошує на роботу електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922930

Медична сестра, м. Горішні Плавні

Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні, запрошує на роботу медичну сестру.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 8-годинний п’ятиденний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922931

Рентгенлаборант, м. Горішні Плавні

Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні, запрошує на роботу рентгенлаборанта.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 6-годинний п’ятиденний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922932

Заступник фінансового директора, м. Київ

Укрзалізниця відкриває конкурс на посаду заступника фінансового директора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69921827

Таємні перевіряючі по всій Україні

4Service набирає таємних перевіряючих (підробіток у вільний час). Компанія запрошує взяти участь у програмах з покращення якості обслуговування у супермаркетах, банках, магазинах одягу та парфумерії, автозаправних станціях та інших галузях.

Заробітна плата: від 2000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/employer/70195-4Service

Бухгалтер з податкового обліку та первинної документації, м. Київ

Алма-Веко (виробник інгредієнтів для харчової промисловості) запрошує на роботу бухгалтера обліку та первинної документації.

Заробітна плата: 20 000 – 27 000 грн.

Графік роботи: Пн-Чт з 9:00 до 18:00, а в п’ятницю — до 17:00; Можливий варіант 3 дня роботи в офісі, 2 дні віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4309151/

SMM-менеджер, м. Київ

Vitagro (рослинництво, садівництво, насіннєве виробництво, тваринництво, будівництво, цегельне виробництво, виготовлення і дистрибуція засобів захисту рослин, мікродобрив, насіння, а також найновіших інокулянтів, сонячна енергетика та інші напрямки бізнесів) запрошує до команди SMM-менеджера.

Заробітна плата: 18 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: Пн — Пт 09:00 — 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5113619/

Продавець-консультант, м. Одеса

Miraton запрошує на роботу продавця-консультанта у магазин взуття.

Заробітна плата: 17 000 – 22 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00, 12:00 до 21:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5148645/

Бариста, м. Одеса

Rozetka запрошує на роботу баристу.

Заробітна плата: 14 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: змінний 3/2 з 08:30 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5207408/

HR-менеджер, м. Дніпро

Граніт-Естетікс запрошує на роботу HR-менеджера.

Заробітна плата: 25 000 – 35 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5211533/

Інженер-конструктор, м. Дніпро

Елеваторні системи шукають інженера-конструктора.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5088626/

Лікар-офтальмолог, м. Запоріжжя

ВІТАЦЕНТР запрошує на роботу лікаря-офтальмолога.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4843062/

Продавець продовольчих товарів, м. Запоріжжя

Козацька Ферма шукає продавця продовольчих товарів.

Заробітна плата: 12 000 – 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5018713/

Бухгалтер, м. Львів

LA П'ЄЦ шукає бухгалтера.

Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4898217/

Лікар-лаборант, біолог (клінічний відділ), м. Львів

Діла запрошує на роботу лікаря-лаборанта, біолога.

Заробітна плата: 23 500 грн.

Графік роботи: 8-годинний позмінний, 5 днів на тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4885994/

Фармацевт, м. Харків

Аптека АНЦ відкриває вакансію на посаду фармацевта.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5086825/

Комплектувальник на склад, м. Харків

Компанія Діром запрошує на робоу комплектувальника на склад.

Заробітна плата: 18 000 грн.

Графік роботи: Пн - Сб з 8:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5112806/