Добірка вакансій по всій Україні: є робота для бухгалтера, касира, швачки та інших

Щотижнева добірка вакансій по всій Україні, створена Delo.ua спільно з Work.ua.

Асистент стоматолога, м. Київ

TDC clinic запрошує на роботу асістента стоматолога.

Заробітна плата: 27 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: Вт - Сб з 9:30 до 20:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5087721/

Бухгалтер, м. Київ

Газета "Все про бухгалтерський облік" на постійну роботу запрошує молодих випускників бухгалтерів (дві вакансії).

Заробітна плата: 12 000 – 19 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00 (неповний робочий день або тиждень можуть бути також розглянуті за потреби).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5139428/

Графічний дизайнер, м. Дніпро

Компанія Start Pro (продаж електро-бензоінструмента) запрошує н ароботу графічного дизайнера.

Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3172280/

Менеджер з продажу послуг сайту, м. Дніпро

Work.uа запрошує на роботу менеджера з продажу послуг сайту.

Заробітна плата: 18 000 – 40 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт, 9:00 -18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4925801/

Адміністратор баз даних, м. Запоріжжя

Аптека АНЦ запрошує на роботу адміністратора баз даних.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5202650/

Оператор відеоспостереження, м. Запоріжжя

Срібний Вік шукає для роботи оператора відеоспостереження.

Заробітна плата: 12 000 грн.

Графік роботи: плаваючий - 4/2, з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5202185/

Швачка, м. Львів

M-Tac - український бренд військово-тактичного одягу і спорядження оголошує вакансію швачки для швейного виробництва у м. Львів.

Заробітна плата: 30 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт, з 8:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5123378/

Касир, м. Львів

Територія min запрошує на роботу касира.

Заробітна плата: 12 500 – 13 800 грн.

Графік роботи: 3/2, 8:30 - 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5198637/

Продавець-консультант, м. Одеса

Mobile Trend запрошує на роботу продавця-консультанта мобільних телефонів та аксесуарів.

Заробітна плата: 35 000 грн.

Графік роботи: 4 робочих днів / 2 вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4851030/

Вантажник-комплектувальник, м. Одеса

Аквасервіс запрошує на роботу вантажника-комплектувальника на склад.

Заробітна плата: 23 000 грн+.

Графік роботи: Пн - Пт з 8:30 до 17:00; Субота з 9:00 до 13:00 (2 рази на місяць).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4076564/

Лікар-терапевт, м. Харків

Міська поліклініка №25 ХМР у зв’язку із розширенням діяльності запрошує до своєї команди лікаря — терапевта.

Заробітна плата: 19 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4949869/

Директор магазину оптики, м. Харків

Люксоптика запрошує на роботу директора магазину.

Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: 5/2, з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5172562/

Продавець-консультант, м. Вінниця

Comfy запрошує на робоу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4760195/

Оператор call-центру, м. Черкаси

Київстар запрошує на роботу оператора call-центру з обслуговування абонентів.

Заробітна плата: 16 600 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3765281/

Перукар-колорист, м. Івано-Франківськ

Салон краси Refresh у пошуках перукаря.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: 2/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5202713/