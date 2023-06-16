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- Робота і освіта
- Дата публікації
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Добірка вакансій по всій Україні: є робота для бухгалтера, касира, швачки та інших
Щотижнева добірка вакансій по всій Україні, створена Delo.ua спільно з Work.ua.
Асистент стоматолога, м. Київ
TDC clinic запрошує на роботу асістента стоматолога.
Заробітна плата: 27 000 – 30 000 грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: Вт - Сб з 9:30 до 20:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5087721/
Бухгалтер, м. Київ
Газета "Все про бухгалтерський облік" на постійну роботу запрошує молодих випускників бухгалтерів (дві вакансії).
Заробітна плата: 12 000 – 19 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00 (неповний робочий день або тиждень можуть бути також розглянуті за потреби).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5139428/
Графічний дизайнер, м. Дніпро
Компанія Start Pro (продаж електро-бензоінструмента) запрошує н ароботу графічного дизайнера.
Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3172280/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Менеджер з продажу послуг сайту, м. Дніпро
Work.uа запрошує на роботу менеджера з продажу послуг сайту.
Заробітна плата: 18 000 – 40 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт, 9:00 -18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4925801/
Адміністратор баз даних, м. Запоріжжя
Аптека АНЦ запрошує на роботу адміністратора баз даних.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5202650/
Оператор відеоспостереження, м. Запоріжжя
Срібний Вік шукає для роботи оператора відеоспостереження.
Заробітна плата: 12 000 грн.
Графік роботи: плаваючий - 4/2, з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5202185/
Швачка, м. Львів
M-Tac - український бренд військово-тактичного одягу і спорядження оголошує вакансію швачки для швейного виробництва у м. Львів.
Заробітна плата: 30 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт, з 8:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5123378/
Касир, м. Львів
Територія min запрошує на роботу касира.
Заробітна плата: 12 500 – 13 800 грн.
Графік роботи: 3/2, 8:30 - 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5198637/
Продавець-консультант, м. Одеса
Mobile Trend запрошує на роботу продавця-консультанта мобільних телефонів та аксесуарів.
Заробітна плата: 35 000 грн.
Графік роботи: 4 робочих днів / 2 вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4851030/
Вантажник-комплектувальник, м. Одеса
Аквасервіс запрошує на роботу вантажника-комплектувальника на склад.
Заробітна плата: 23 000 грн+.
Графік роботи: Пн - Пт з 8:30 до 17:00; Субота з 9:00 до 13:00 (2 рази на місяць).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4076564/
Лікар-терапевт, м. Харків
Міська поліклініка №25 ХМР у зв’язку із розширенням діяльності запрошує до своєї команди лікаря — терапевта.
Заробітна плата: 19 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4949869/
Директор магазину оптики, м. Харків
Люксоптика запрошує на роботу директора магазину.
Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: 5/2, з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5172562/
Продавець-консультант, м. Вінниця
Comfy запрошує на робоу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: 5/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4760195/
Оператор call-центру, м. Черкаси
Київстар запрошує на роботу оператора call-центру з обслуговування абонентів.
Заробітна плата: 16 600 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3765281/
Перукар-колорист, м. Івано-Франківськ
Салон краси Refresh у пошуках перукаря.
Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: 2/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5202713/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]