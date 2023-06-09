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Робота для менеджерів, продавців та гірників: щотижневий дайджест вакансій
Добірка вакансій в Україні, створена Delo.ua спільно з Work.ua. Є робота для бухгалтерів, касирів, продавців-консультантів тощо.
Бухгалтер з первинної документації, м. Київ
Альянс Будівельників України запрошує на роботу бухгалтера з документації.
Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: Пн-Пт 09:00 - 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5156667/
Системний адміністратор (технічна підтримка), м. Запоріжжя
Union Group шукає системного администратора (перша лінія).
Заробітна плата: 14 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4770459/
Продавець-консультант в ортопедичний магазин, м. Львів
В мережу ортопедичних салонів ОРТОМЕДІКА потрібен продавець-консультант.
Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: 5 роб. зміни, через 2 вихідних.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4762890/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]delo.ua
Провідний економіст, фінансовий менеджер, м. Дніпро
АТБ запрошує на роботу провідного економіста.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2387101/
Касир, м. Одеса
Фокстрот (ТЦ "Острів") запрошує на роботу касира.
Заробітна плата: 12 900 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5140156/
Педагог з розвитку дітей, м. Харків
Школа усного рахунку Соробан запрошує на роботу педагога з розвитку дітей.
Заробітна плата: 10 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: в будні дні з 12:00 до 20:00, у вихідні дні з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4188696/
Касир, м. Вінниця
Мережа супермаркетів Фора запрошує на роботу касира.
Заробітна плата: 9 500 – 11 000 грн.
Графік роботи: не вкаазано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5153131/
Продавець-консультант, м. Луцьк
Мережа магазинів взуття "SEZON" запрошує на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 12 000 – 19 000 грн.
Графік роботи: позмінний, з 10:00 по 22:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5186663/
Гірник, робота у Покровську
DTEK запрошує на роботу гірника (підземний, допоміжні роботи, шахта, учень). Шукають у Покровську.
Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4921278/
Фахівець ділянки, вантажник, м. Житомир
Нова пошта запрошує на роботу фахівця ділянки, вантажника.
Заробітна плата: 13 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5135272/
Оператор, продавець, касир, м. Ужгород
WOG запрошує на роботу оператора, продавця, касира на АЗК.
Заробітна плата: 12 000 – 13 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5149581/
Пекар, м. Івано-Франківськ
Мережа магазинів Сільпо запрошує на роботу пекаря у магазин нового формату (ТЦ "Велес+", р-н "Бам").
Заробітна плата: 15 100 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4634921/
SMM-менеджер, м. Кропивницький
Storiesmaker OneByOne запрошує на роботу SMM-менеджера.
Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4780242/
Категорійний менеджер, м. Суми
ТОВ Меркурій-К запрошує на роботу категорійного менеджера.
Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4772427/
Менеджер з продажу, м. Миколаїв
Укртекстиль запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 8:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4260894/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]