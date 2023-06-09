Робота для менеджерів, продавців та гірників: щотижневий дайджест вакансій

Добірка вакансій в Україні, створена Delo.ua спільно з Work.ua. Є робота для бухгалтерів, касирів, продавців-консультантів тощо.

Бухгалтер з первинної документації, м. Київ

Альянс Будівельників України запрошує на роботу бухгалтера з документації.

Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт 09:00 - 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5156667/

Системний адміністратор (технічна підтримка), м. Запоріжжя

Union Group шукає системного администратора (перша лінія).

Заробітна плата: 14 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4770459/

Продавець-консультант в ортопедичний магазин, м. Львів

В мережу ортопедичних салонів ОРТОМЕДІКА потрібен продавець-консультант.

Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: 5 роб. зміни, через 2 вихідних.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4762890/

Провідний економіст, фінансовий менеджер, м. Дніпро

АТБ запрошує на роботу провідного економіста.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2387101/

Касир, м. Одеса

Фокстрот (ТЦ "Острів") запрошує на роботу касира.

Заробітна плата: 12 900 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5140156/

Педагог з розвитку дітей, м. Харків

Школа усного рахунку Соробан запрошує на роботу педагога з розвитку дітей.

Заробітна плата: 10 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: в будні дні з 12:00 до 20:00, у вихідні дні з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4188696/

Касир, м. Вінниця

Мережа супермаркетів Фора запрошує на роботу касира.

Заробітна плата: 9 500 – 11 000 грн.

Графік роботи: не вкаазано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5153131/

Продавець-консультант, м. Луцьк

Мережа магазинів взуття "SEZON" запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 12 000 – 19 000 грн.

Графік роботи: позмінний, з 10:00 по 22:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5186663/

Гірник, робота у Покровську

DTEK запрошує на роботу гірника (підземний, допоміжні роботи, шахта, учень). Шукають у Покровську.

Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4921278/

Фахівець ділянки, вантажник, м. Житомир

Нова пошта запрошує на роботу фахівця ділянки, вантажника.

Заробітна плата: 13 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5135272/

Оператор, продавець, касир, м. Ужгород

WOG запрошує на роботу оператора, продавця, касира на АЗК.

Заробітна плата: 12 000 – 13 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5149581/

Пекар, м. Івано-Франківськ

Мережа магазинів Сільпо запрошує на роботу пекаря у магазин нового формату (ТЦ "Велес+", р-н "Бам").

Заробітна плата: 15 100 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4634921/

SMM-менеджер, м. Кропивницький

Storiesmaker OneByOne запрошує на роботу SMM-менеджера.

Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4780242/

Категорійний менеджер, м. Суми

ТОВ Меркурій-К запрошує на роботу категорійного менеджера.

Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4772427/

Менеджер з продажу, м. Миколаїв

Укртекстиль запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 8:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4260894/