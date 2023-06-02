Ринок праці в Україні: дайджест актуальних вакансій

Яких фахівців шукають роботодавці в Україні, читайте у добірці вакансій, створеною Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.ua.

Менеджер по роботі з клієнтами, м. Київ

Осіра в пошуку нових співробітників.

Заробітна плата: від 15 000 до 80 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 8:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918449

Провідний бухгалтер, м. Київ

Schneider Electric – компанія з надання цифрових рішень у галузі управління електроенергією та автоматизації для забезпечення ефективності та сталого розвитку. Зараз Schneider Electric у пошуках провідного бухгалтера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920194

Аудитор, м. Київ

ID Legal Group шукає в свою команду аудитора.

Заробітна плата: за результатами співбесіди.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920102

Адвокат з кримінального права, м. Київ

ID Legal Group запрошує в свою команду адвоката з кримінального права.

Заробітна плата: за результатами співбесіди.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920104

Бухгалтер-експерт, м. Київ

ID Legal Group запрошує в свою команду бухгалтера-експерта.

Заробітна плата: за результатами співбесіди.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920103

Директор з розвитку бізнесу, м. Київ

Компанія DEPS заснована в 1991 році та працює на ринку телекомунікацій. Наразі компанія запрошує в свою команду директора з розвитку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920282

Team Lead в кол - центр, м. Вінниця

Компанія Max-Call, колл-центр, який працює на ринку України, Молдови та Грузії, в пошуку Team Lead.

Заробітна плата: від 15 000 до 50 000 грн.

Графік роботи: плаваючий, з 8:00 до 16:00, з 14:00 до 22:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919498

Team Lead в колл центр з командою менеджерів, віддалена робота

Компанія Max-Call, колл-центр, який працює на ринку України, Молдови та Грузії, в пошуку Team Lead з власною командою досвідчених менеджерів з продажу (сегмент- товари для дому та повсякденного життя).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: плаваючий, з 8:00 до 17:00, з 11:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919511

Team Lead з командою менеджерів, віддалена робота

Компанія Max-Call, колл-центр, який працює на ринку України, Молдови та Грузії, в пошуку Team Lead з власною командою досвідчених менеджерів з продажу (сегмент- БАДи).

Заробітна плата: від 15 000 до 50 000 грн.

Графік роботи: плаваючий, з 8:00 до 17:00, з 11:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919513

Students Coordinator

Mate academy – edtech стартап, місія якого допомогти 1 млн людей у всьому світі навчитися програмувати. Наразі компанія шукає people manager у свою команду.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919217

Комірник в магазин, м. Львів

DUS Level запрошує на роботу комірника.

Заробітна плата: від 16 000 до 17 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт (9:00—18:00), 2 робочі Сб на місяць.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919447

Спеціаліст служби безпеки, м. Івано-Франківськ

DUS Level запрошує на роботу спеціаліста служби безпеки.

Заробітна плата: від 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919434

Менеджер по роботі з клієнтами, м. Одеса

ТОВ “Iнформ Джісі запрошує на робоу менеджера по робоі з клієнтами.

Заробітна плата: від 18 750 грн.

Графік роботи: 5/2, 10:00 – 19:00 (Сб, Нд - вихідні дні).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916147

Менеджер з постачання, м. Київ

Багатопрофільний холдинг Viland Group запрошує на роботу менеджера з постачання (імпорт).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919485

Головний кухар \ Завідуючий виробництвом, м. Дніпро

Мережа магазинів "Пан Гурман" запрошує на роботу керуючого цехами мини-виробництва.

Заробітна плата: від 20 000 грн.

Графік роботи: 5 робочих днів з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919481

Продавець-касир, м. Дніпро

Мережа магазинів "Пан Гурман" запрошує на роботу продавця-касира.

Заробітна плата: від 9 000 грн.

Графік роботи: 7/7, 5/2, 3/3.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919252

Промоутер, м. Дніпро

Компанія "АМТ" запрошує на робоу промоутера.

Заробітна плата: від 6 000 до 12 000 грн.

Графік роботи: Ср - Нд з 10:00 - 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918152

Менеджера Служби обслуговування клієнтів, м. Київ

Компанія Sim-Networks Ukraine (дочірня компанія німецької Netversor GmbH) запрошує до себе в команду менеджера Служби обслуговування клієнтів (Customer Care, IT).

Заробітна плата: від 15 000 грн.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919610

Помічник директора по розвитку (IT), м. Львів

Nvcoding шукає людину на віддалену позицію помічника директора по розвитку (IT services) . Компанія розглядає всі регіони України.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919614

Маркетолог, м. Львів

Мережа пекарень "Ваш ЛАВаш" запрошує на роботу маркетолога.

Заробітна плата: від 25 000 до 32 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919510

Адміністратор, м. Львів

В магазинах Близенько є вакансія адміністратора магазину за кількома локаціями.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919695

Маркетинг директор, Київ/ Львів/ дистанційно (за домовленістю)

Кондитерська компанія, яка працює як в Україні, так і на міжнародному ринку, шукає маркетинг директора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919801

Копірайтер, дистанційно

Education.ua запрошує на роботу копірайера.

Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5164030/

Адміністратор сайту, контент-менеджер, дистанційно

Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова шукає в свою команду адміністратора сайту / контент менеджера.

Заробітна плата: 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5180854/

Графічний дизайнер, м. Тернопіль

Рекламна агенція Go media запрошує на роботу графічного дизайнера.

Заробітна плата: 10 000 – 11 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 — 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4507579/

Менеджер по роботі з клієнтами, методист, м. Запоріжжя

Навчальний центр "Безпека праці" запрошує на роботу менеджера по роботі з клієнтами.

Заробітна плата: 10 000 грн.

Графік роботи: з 8:30−17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3738414/

Кухар, м. Одеса

Мережа гіпермаркетів "FOZZY" запрошує на роботу кухаря.

Заробітна плата: 14 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4422864/

Керуючий магазином, м. Ужгород

Symbol запрошує на робоу керуючого магазином.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5171135/

Оператор поліграфічного обладнання (шовкотрафарет), м. Вінниця

Паперовий рай запрошує на робоу оператора поліграфічного обладнання.

Заробітна плата: 11 000 – 12 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 - 17:00, Сб та Нд-вихідний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5143505/

Project manager напрямку Web-розробки, м. Київ

Інформаційні технології України відкрили вакансію на посаду Project manager напрямку Web-розробки.

Заробітна плата: 19 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4557828/

Рекрутер, HR-менеджер, м. Львів

Транспортна компанія шукає HR- менеджера по підбору персоналу та проведення співбесід.

Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5017717/

Технічний спеціаліст з власним автомобілем, технік, м. Харків

Global Tech Service запрошує до команди техніка з власним автомобілем в м. Харків.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5054549/

Фармацевт, м. Івано-Франківськ

Мед-сервіс запрошує на роботу фармацевтта.

Заробітна плата: 15 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5179673/

Менеджер ЗЕД, м. Чернігів

Виробник продуктів харчування Street Soup запрошує на роботу менеджера ЗЕД.

Заробітна плата: 10 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5143094/

Оператор поштового відділення, м. Покровськ

Нова пошта запрошує на роботу оператора поштового відділення.

Заробітна плата: 13 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4921058/

Відеограф, контент-мейкер, м. Кропивницький

OneByOne - бренд одягу та взуття шукає відео-/контентмейкера.

Заробітна плата: 17 000 – 22 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5173014/

Завідуючий аптекою, провізор, фармацевт, м. Миколаїв

В мережу аптек Соцфарм потрібен завідуючий аптекою, провізор, фармацевт в одній особі.

Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн +%.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5181501/