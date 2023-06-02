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Ринок праці в Україні: дайджест актуальних вакансій
Яких фахівців шукають роботодавці в Україні, читайте у добірці вакансій, створеною Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.ua.
Менеджер по роботі з клієнтами, м. Київ
Осіра в пошуку нових співробітників.
Заробітна плата: від 15 000 до 80 000 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: Пн - Пт з 8:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918449
Провідний бухгалтер, м. Київ
Schneider Electric – компанія з надання цифрових рішень у галузі управління електроенергією та автоматизації для забезпечення ефективності та сталого розвитку. Зараз Schneider Electric у пошуках провідного бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920194
Аудитор, м. Київ
ID Legal Group шукає в свою команду аудитора.
Заробітна плата: за результатами співбесіди.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920102
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Адвокат з кримінального права, м. Київ
ID Legal Group запрошує в свою команду адвоката з кримінального права.
Заробітна плата: за результатами співбесіди.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920104
Бухгалтер-експерт, м. Київ
ID Legal Group запрошує в свою команду бухгалтера-експерта.
Заробітна плата: за результатами співбесіди.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920103
Директор з розвитку бізнесу, м. Київ
Компанія DEPS заснована в 1991 році та працює на ринку телекомунікацій. Наразі компанія запрошує в свою команду директора з розвитку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69920282
Team Lead в кол - центр, м. Вінниця
Компанія Max-Call, колл-центр, який працює на ринку України, Молдови та Грузії, в пошуку Team Lead.
Заробітна плата: від 15 000 до 50 000 грн.
Графік роботи: плаваючий, з 8:00 до 16:00, з 14:00 до 22:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919498
Team Lead в колл центр з командою менеджерів, віддалена робота
Компанія Max-Call, колл-центр, який працює на ринку України, Молдови та Грузії, в пошуку Team Lead з власною командою досвідчених менеджерів з продажу (сегмент- товари для дому та повсякденного життя).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: плаваючий, з 8:00 до 17:00, з 11:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919511
Team Lead з командою менеджерів, віддалена робота
Компанія Max-Call, колл-центр, який працює на ринку України, Молдови та Грузії, в пошуку Team Lead з власною командою досвідчених менеджерів з продажу (сегмент- БАДи).
Заробітна плата: від 15 000 до 50 000 грн.
Графік роботи: плаваючий, з 8:00 до 17:00, з 11:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919513
Students Coordinator
Mate academy – edtech стартап, місія якого допомогти 1 млн людей у всьому світі навчитися програмувати. Наразі компанія шукає people manager у свою команду.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919217
Комірник в магазин, м. Львів
DUS Level запрошує на роботу комірника.
Заробітна плата: від 16 000 до 17 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт (9:00—18:00), 2 робочі Сб на місяць.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919447
Спеціаліст служби безпеки, м. Івано-Франківськ
DUS Level запрошує на роботу спеціаліста служби безпеки.
Заробітна плата: від 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919434
Менеджер по роботі з клієнтами, м. Одеса
ТОВ “Iнформ Джісі запрошує на робоу менеджера по робоі з клієнтами.
Заробітна плата: від 18 750 грн.
Графік роботи: 5/2, 10:00 – 19:00 (Сб, Нд - вихідні дні).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916147
Менеджер з постачання, м. Київ
Багатопрофільний холдинг Viland Group запрошує на роботу менеджера з постачання (імпорт).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919485
Головний кухар \ Завідуючий виробництвом, м. Дніпро
Мережа магазинів "Пан Гурман" запрошує на роботу керуючого цехами мини-виробництва.
Заробітна плата: від 20 000 грн.
Графік роботи: 5 робочих днів з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919481
Продавець-касир, м. Дніпро
Мережа магазинів "Пан Гурман" запрошує на роботу продавця-касира.
Заробітна плата: від 9 000 грн.
Графік роботи: 7/7, 5/2, 3/3.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919252
Промоутер, м. Дніпро
Компанія "АМТ" запрошує на робоу промоутера.
Заробітна плата: від 6 000 до 12 000 грн.
Графік роботи: Ср - Нд з 10:00 - 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918152
Менеджера Служби обслуговування клієнтів, м. Київ
Компанія Sim-Networks Ukraine (дочірня компанія німецької Netversor GmbH) запрошує до себе в команду менеджера Служби обслуговування клієнтів (Customer Care, IT).
Заробітна плата: від 15 000 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919610
Помічник директора по розвитку (IT), м. Львів
Nvcoding шукає людину на віддалену позицію помічника директора по розвитку (IT services) . Компанія розглядає всі регіони України.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919614
Маркетолог, м. Львів
Мережа пекарень "Ваш ЛАВаш" запрошує на роботу маркетолога.
Заробітна плата: від 25 000 до 32 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919510
Адміністратор, м. Львів
В магазинах Близенько є вакансія адміністратора магазину за кількома локаціями.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919695
Маркетинг директор, Київ/ Львів/ дистанційно (за домовленістю)
Кондитерська компанія, яка працює як в Україні, так і на міжнародному ринку, шукає маркетинг директора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919801
Копірайтер, дистанційно
Education.ua запрошує на роботу копірайера.
Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5164030/
Адміністратор сайту, контент-менеджер, дистанційно
Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова шукає в свою команду адміністратора сайту / контент менеджера.
Заробітна плата: 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5180854/
Графічний дизайнер, м. Тернопіль
Рекламна агенція Go media запрошує на роботу графічного дизайнера.
Заробітна плата: 10 000 – 11 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 — 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4507579/
Менеджер по роботі з клієнтами, методист, м. Запоріжжя
Навчальний центр "Безпека праці" запрошує на роботу менеджера по роботі з клієнтами.
Заробітна плата: 10 000 грн.
Графік роботи: з 8:30−17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3738414/
Кухар, м. Одеса
Мережа гіпермаркетів "FOZZY" запрошує на роботу кухаря.
Заробітна плата: 14 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4422864/
Керуючий магазином, м. Ужгород
Symbol запрошує на робоу керуючого магазином.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5171135/
Оператор поліграфічного обладнання (шовкотрафарет), м. Вінниця
Паперовий рай запрошує на робоу оператора поліграфічного обладнання.
Заробітна плата: 11 000 – 12 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 - 17:00, Сб та Нд-вихідний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5143505/
Project manager напрямку Web-розробки, м. Київ
Інформаційні технології України відкрили вакансію на посаду Project manager напрямку Web-розробки.
Заробітна плата: 19 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4557828/
Рекрутер, HR-менеджер, м. Львів
Транспортна компанія шукає HR- менеджера по підбору персоналу та проведення співбесід.
Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5017717/
Технічний спеціаліст з власним автомобілем, технік, м. Харків
Global Tech Service запрошує до команди техніка з власним автомобілем в м. Харків.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5054549/
Фармацевт, м. Івано-Франківськ
Мед-сервіс запрошує на роботу фармацевтта.
Заробітна плата: 15 000 – 17 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5179673/
Менеджер ЗЕД, м. Чернігів
Виробник продуктів харчування Street Soup запрошує на роботу менеджера ЗЕД.
Заробітна плата: 10 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5143094/
Оператор поштового відділення, м. Покровськ
Нова пошта запрошує на роботу оператора поштового відділення.
Заробітна плата: 13 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4921058/
Відеограф, контент-мейкер, м. Кропивницький
OneByOne - бренд одягу та взуття шукає відео-/контентмейкера.
Заробітна плата: 17 000 – 22 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5173014/
Завідуючий аптекою, провізор, фармацевт, м. Миколаїв
В мережу аптек Соцфарм потрібен завідуючий аптекою, провізор, фармацевт в одній особі.
Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн +%.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5181501/
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+380 67 223 0178
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