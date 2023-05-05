Дайджест вакансій для шукачів по всій Україні

Добірка вакансій для шукачів, створена Delo.ua спільно з Work.ua.

Кухар, м. Львів

Заклад здорового харчування "Magic Bowls" у пошуках кухаря.

Заробітна плата: 15 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: 4/2 з 9:00 до 21:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5057755/

Комірник, м. Львів

"BAYRIS" — мультибрендова компанія, яка займається популяризацією та продажем будівельних матеріалів на ринку України, запрошує на роботу комірника.

Заробітна плата: 14 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3154235/

Контент-менеджер, м. Київ

DF.ORIGINAL — бренд жіночого спортивного одягу запрошує в команду контент-менеджера.

Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5142492/

Оператор з телефонного продажу, м. Дніпро

Vodafone Україна запрошує на роботу оператора з телефонного продажу.

Заробітна плата: 12 000 – 21 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4856688/

Електромеханік, м. Дніпро

Міжнародне підприємство з виробництва хлібобулочних виробів "Бімбо QSR Україна" ("Бімбо Кюєсар Україна") запрошує на роботу електромеханіка.

Заробітна плата: 30 000 – 35 000 грн.

Графік роботи: позмінний, вихідні - плаваючі.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3237789/

Менеджер з продажу металопрокату, м. Дніпро

В компанію "Легіон Трейд", яка працює на українському ринку металопрокату, у зв’язку з розширенням потрібен менеджер з продажу.

Заробітна плата: 45 000 грн.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень, з 9:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/1341301/

Оператор поштового відділення, м. Запоріжжя

"Укрпошта" запрошує на роботу оператора поштового відділення.

Заробітна плата: 8 600 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4406213/

Робочий на виробництво, м. Запоріжжя

Порібен робочий на виробництво.

Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт, з 8:00 до 17:00, сб, нд — вихідний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4549785/

Ювелір (учень), м. Запоріжжя

Union Group запрошує приєднатися до команди на посаду ювеліра або ювеліра-учня.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5135265/

Менеджер з продажу, м. Одеса

Рекламна компанія шукає менеджера з продажу.

Заробітна плата: 20 000 – 40 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 8:30 до 16:00. Вихідні: субота, неділя.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3505720/

Автослюсар, м. Одеса

Компанія "Гідрокарсервіс" запрошує на роботу автослюсара з досвідом від 5 років.

Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5137769/

Продавець, м. Одеса

Le Silpo запрошує на роботу продавця.

Заробітна плата: 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4970287/

Фармацевт, м. Харків

"Аптека АНЦ" запрошує на роботу фармацевта.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5127035/

Продавець-консультант, м. Харків

Мультімаркет Аврора запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 10 400 – 13 700 грн.

Графік роботи: 3/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5142090/

Рекрутер

SYMBOL — мережа мультибрендових магазинів luxury сегменту, запрошує на роботу рекрутера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5142083/

HR-менеджер

Інвестиційний Аналітичний Центр запрошує на роботу HR-менеджера.

Заробітна плата: 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4750157/

Контент-менеджер

Компанія "TROFIM" запрошує на роботу контент-менеджера.

Заробітна плата: 16 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень та два плаваючі вихідні в дві зміни: з 8:00 до 16:00 та з 14:30 до 22:30; є можливість працювати дистанційно.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4705487/