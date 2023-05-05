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Дайджест вакансій для шукачів по всій Україні
Кухар, м. Львів
Заклад здорового харчування "Magic Bowls" у пошуках кухаря.
Заробітна плата: 15 000 – 17 000 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: 4/2 з 9:00 до 21:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5057755/
Комірник, м. Львів
"BAYRIS" — мультибрендова компанія, яка займається популяризацією та продажем будівельних матеріалів на ринку України, запрошує на роботу комірника.
Заробітна плата: 14 000 – 17 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3154235/
Контент-менеджер, м. Київ
DF.ORIGINAL — бренд жіночого спортивного одягу запрошує в команду контент-менеджера.
Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5142492/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Оператор з телефонного продажу, м. Дніпро
Vodafone Україна запрошує на роботу оператора з телефонного продажу.
Заробітна плата: 12 000 – 21 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4856688/
Електромеханік, м. Дніпро
Міжнародне підприємство з виробництва хлібобулочних виробів "Бімбо QSR Україна" ("Бімбо Кюєсар Україна") запрошує на роботу електромеханіка.
Заробітна плата: 30 000 – 35 000 грн.
Графік роботи: позмінний, вихідні - плаваючі.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3237789/
Менеджер з продажу металопрокату, м. Дніпро
В компанію "Легіон Трейд", яка працює на українському ринку металопрокату, у зв’язку з розширенням потрібен менеджер з продажу.
Заробітна плата: 45 000 грн.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень, з 9:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/1341301/
Оператор поштового відділення, м. Запоріжжя
"Укрпошта" запрошує на роботу оператора поштового відділення.
Заробітна плата: 8 600 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4406213/
Робочий на виробництво, м. Запоріжжя
Порібен робочий на виробництво.
Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт, з 8:00 до 17:00, сб, нд — вихідний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4549785/
Ювелір (учень), м. Запоріжжя
Union Group запрошує приєднатися до команди на посаду ювеліра або ювеліра-учня.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5135265/
Менеджер з продажу, м. Одеса
Рекламна компанія шукає менеджера з продажу.
Заробітна плата: 20 000 – 40 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 8:30 до 16:00. Вихідні: субота, неділя.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3505720/
Автослюсар, м. Одеса
Компанія "Гідрокарсервіс" запрошує на роботу автослюсара з досвідом від 5 років.
Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5137769/
Продавець, м. Одеса
Le Silpo запрошує на роботу продавця.
Заробітна плата: 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4970287/
Фармацевт, м. Харків
"Аптека АНЦ" запрошує на роботу фармацевта.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5127035/
Продавець-консультант, м. Харків
Мультімаркет Аврора запрошує на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 10 400 – 13 700 грн.
Графік роботи: 3/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5142090/
Рекрутер
SYMBOL — мережа мультибрендових магазинів luxury сегменту, запрошує на роботу рекрутера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5142083/
HR-менеджер
Інвестиційний Аналітичний Центр запрошує на роботу HR-менеджера.
Заробітна плата: 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4750157/
Контент-менеджер
Компанія "TROFIM" запрошує на роботу контент-менеджера.
Заробітна плата: 16 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень та два плаваючі вихідні в дві зміни: з 8:00 до 16:00 та з 14:30 до 22:30; є можливість працювати дистанційно.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4705487/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]