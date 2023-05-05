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Дайджест вакансий для соискателей по всей Украине
Повар, г. Львов
Заведение здорового питания "Magic Bowls" в поисках повара.
Зарплата: 15 000 – 17 000 грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: 4/2 с 9:00 до 21:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5057755/
Кладовщик, г. Львов
"BAYRIS" - мультибрендовая компания, занимающаяся популяризацией и продажей строительных материалов на рынке Украины, в поисках кладовщика.
Зарплата: 14 000 – 17 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3154235/
Контент-менеджер, г. Киев
DF.ORIGINAL – бренд женской спортивной одежды приглашает в команду контент-менеджера.
Зарплата: 12 000 – 15 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5142492/
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+380 67 223 0178
[email protected]
Оператор по телефонной продаже, г. Днепр
Vodafone Украина приглашает на работу оператора по телефонной продаже.
Зарплата: 12 000 – 21 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4856688/
Электромеханик, г. Днепр
Международное предприятие по производству хлебобулочных изделий "Бимбо QSR Украина" ("Бимбо Кюесар Украина") приглашает на работу электромеханика.
Зарплата: 30 000 – 35 000 грн.
График работы: посменный, выходные – плавающие.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3237789/
Менеджер по продаже металлопроката, г. Днепр
В компанию "Легион Трейд", работающую на украинском рынке металлопроката, в связи с расширением требуется менеджер по продажам.
Зарплата: 45 000 грн.
График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 9:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/1341301/
Оператор почтового отделения, г. Запорожье
"Укрпочта" приглашает на работу оператора почтового отделения.
Зарплата: 8 600 грн.
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4406213/
Рабочий на производство, г. Запорожье
Нужен рабочий на производство.
Зарплата: 12 000 – 15 000 грн.
График работы: Пн-Пт, с 8:00 до 17:00, сб, вс — выходной.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4549785/
Ювелир (ученик), г. Запорожье
Union Group приглашает присоединиться к команде на должность ювелира или ювелира-ученика.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5135265/
Менеджер по продажам, г. Одесса
Рекламная компания ищет менеджера по продажам.
Зарплата: 20 000 – 40 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 8:30 до 16:00. Выходные: суббота, воскресенье.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3505720/
Автослесарь, г. Одесса
Компания "Гидрокарсервис" приглашает на работу автослесаря с опытом от 5 лет.
Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.
График работы: с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5137769/
Продавец, г. Одесса
Le Silpo приглашает на работу продавца.
Зарплата: 16 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4970287/
Фармацевт, г. Харьков
"Аптека АНЦ" приглашает на работу фармацевта.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5127035/
Продавец-консультант, г. Харьков
Мультимаркет Аврора приглашает на работу продавца-консультанта.
Зарплата: 10 400 – 13 700 грн.
График работы: 3/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5142090/
Рекрутер
SYMBOL – сеть мультибрендовых магазинов luxury сегмента, приглашает на работу рекрутера.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5142083/
HR-менеджер
Инвестиционный аналитический центр приглашает на работу HR-менеджера.
Зарплата: 12 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4750157/
Контент-менеджер
Компания "TROFIM" приглашает на работу контент-менеджера.
Зарплата: 16 000 – 18 000 грн.
График работы: 5-дневная рабочая неделя и две плавающие выходные в две смены: с 8:00 до 16:00 и с 14:30 до 22:30; есть возможность работать дистанционно.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4705487/
Чтобы опубликовать свою вакансию, обращайтесь в отдел рекламы:
+380 67 223 0178
[email protected]