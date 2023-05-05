Дайджест вакансий для соискателей по всей Украине

Подборка вакансий для соискателей, созданная Delo.ua совместно с Work.ua.

Повар, г. Львов

Заведение здорового питания "Magic Bowls" в поисках повара.

Зарплата: 15 000 – 17 000 грн.

График работы: 4/2 с 9:00 до 21:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5057755/

Кладовщик, г. Львов

"BAYRIS" - мультибрендовая компания, занимающаяся популяризацией и продажей строительных материалов на рынке Украины, в поисках кладовщика.

Зарплата: 14 000 – 17 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3154235/

Контент-менеджер, г. Киев

DF.ORIGINAL – бренд женской спортивной одежды приглашает в команду контент-менеджера.

Зарплата: 12 000 – 15 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5142492/

Оператор по телефонной продаже, г. Днепр

Vodafone Украина приглашает на работу оператора по телефонной продаже.

Зарплата: 12 000 – 21 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4856688/

Электромеханик, г. Днепр

Международное предприятие по производству хлебобулочных изделий "Бимбо QSR Украина" ("Бимбо Кюесар Украина") приглашает на работу электромеханика.

Зарплата: 30 000 – 35 000 грн.

График работы: посменный, выходные – плавающие.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3237789/

Менеджер по продаже металлопроката, г. Днепр

В компанию "Легион Трейд", работающую на украинском рынке металлопроката, в связи с расширением требуется менеджер по продажам.

Зарплата: 45 000 грн.

График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 9:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/1341301/

Оператор почтового отделения, г. Запорожье

"Укрпочта" приглашает на работу оператора почтового отделения.

Зарплата: 8 600 грн.

График работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4406213/

Рабочий на производство, г. Запорожье

Нужен рабочий на производство.

Зарплата: 12 000 – 15 000 грн.

График работы: Пн-Пт, с 8:00 до 17:00, сб, вс — выходной.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4549785/

Ювелир (ученик), г. Запорожье

Union Group приглашает присоединиться к команде на должность ювелира или ювелира-ученика.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5135265/

Менеджер по продажам, г. Одесса

Рекламная компания ищет менеджера по продажам.

Зарплата: 20 000 – 40 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 8:30 до 16:00. Выходные: суббота, воскресенье.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3505720/

Автослесарь, г. Одесса

Компания "Гидрокарсервис" приглашает на работу автослесаря с опытом от 5 лет.

Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5137769/

Продавец, г. Одесса

Le Silpo приглашает на работу продавца.

Зарплата: 16 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4970287/

Фармацевт, г. Харьков

"Аптека АНЦ" приглашает на работу фармацевта.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5127035/

Продавец-консультант, г. Харьков

Мультимаркет Аврора приглашает на работу продавца-консультанта.

Зарплата: 10 400 – 13 700 грн.

График работы: 3/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5142090/

Рекрутер

SYMBOL – сеть мультибрендовых магазинов luxury сегмента, приглашает на работу рекрутера.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5142083/

HR-менеджер

Инвестиционный аналитический центр приглашает на работу HR-менеджера.

Зарплата: 12 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4750157/

Контент-менеджер

Компания "TROFIM" приглашает на работу контент-менеджера.

Зарплата: 16 000 – 18 000 грн.

График работы: 5-дневная рабочая неделя и две плавающие выходные в две смены: с 8:00 до 16:00 и с 14:30 до 22:30; есть возможность работать дистанционно.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4705487/