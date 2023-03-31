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Работа и образование
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Junior и Middle SEO Specialist, web-дизайнер, SMM, digital-маркетолог, медиабаер и медиапланер: дайджест вакансий

Junior и Middle SEO Specialist, web-дизайнер, SMM, digital-маркетолог, медиабаер и медиапланер: дайджест вакансий

Ekonomika+ ищет свою команду digital-специалистов, специализирующихся по профильным направлениям. Это отличный повод для профессионального развития и получения опыта развития топовых медиа-проектов.

Junior SEO Specialist   да   Middle SEO Specialist   (DELO.ua)

Обязанности   Junior SEO Specialist :

  • Сбор семантического ядра для информационных страниц;
  • Подготовка технического задания по написанию контента;
  • Проверка корректности получаемых текстов;
  • ведение учетных таблиц в Google Docs;
  • Внесение на сайт правок по контенту;
  • Помощь руководителю SEO отдела в других задачах;
  • Анализ конкурентов (контент и ссылка;
  • Регулярная коммуникация с контент-отделом и SEO-руководителем.

Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5096603/

Обязанности на позиции   Middle SEO Specialist:
Семантика:
  • Сбор семантического ядра для информационных страниц;
  • Поиск и актуализация новых кластеров поисковых запросов;
  • Поиск точек роста органического трафика сайта;
  • Анализ кластеров подобранных Junior SEO
  • Контент;
  • Составление контент плана для сайта;
  • Подготовка технического задания по написанию и редактированию контента;
  • Контроль внесения на сайт правок по контенту;
  • Внутренняя перелинковка страниц (статьи, новости, категории) по интенту;
  • регулярная коммуникация с контент-отделом и SEO руководителем;
  • Составление плана расширения структуры сайта.
Off Page:
  • Составление анкор плана для линкбилдеров;
  • контроль выполнения размещения ссылок + анализ эффективности стратегии;
  • Технические задания и контроль подбора сайтов для аутрича;
  • Анализ конкурентов (контент и ссылка).
Отчетность
  • ведение учетных таблиц в Google Docs;
  • Помощь руководителю SEO отдела в других задачах.

Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5096587/

Web-дизайнер (ekonomika+)

Перед   web-дизайнером   стоят задачи создания макетов лендингов, элементов интерфейсов веб-сайтов, дизайна баннеров и креативов/графики для социальных сетей.

Обязанности:
  • разработка прототипов и мокапов (с использованием Proto.io или другого инструмента);
  • создание и доработка дизайнов новостных сайтов, landing page, пользовательских интерфейсов, маркетинговых веб-инструментов (рассылок) с 0 на основе брендбуков/key-visual;
  • создание дизайна баннеров по стандартам google adwords/admixer и рекламных креативов, графики для социальных сетей (или адаптации существующих под форматы социальных сетей).

Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5090148/

Медиабаер, медиапланер (ekonomika+)

Перед   медиабаером/медиапланером   стоят задачи настройки процесса привлечения paid-трафика на ресурсы компании, настройки баннерных кампаний и подготовка отчетов.

Обязанности:
  • запуск компаний в google ads/facebook ads;
  • постоянная аналитика и оптимизация кампаний, достижение баланса минимально возможной стоимости посетителя/максимального количества целевых действий (просмотров страниц);
  • запуск медиа-кампаний в системах admixer/google adx и подобных;
  • подготовка отчетов;
  • участие в разработке стратегий привлечения трафика и продвижения сервисов компании совместно с digital-маркетологом и digital-директором.

Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5090147/

Digital-маркетолог (ekonomika+)

Перед   digital-маркетологом   стоят задачи эффективной организации промо (и обеспечения лидогенерации) ивентов компании, спецпроектов и партнерских материалов, подготовка отчетов по ним для команды/коммерческого отдела.

Подготовка креативов подразумевает использование возможностей арт-команды с возможностями видеомонтажа и создания графической видеоанимации, веб-дизайнера.

Обязанности:
  • постоянное отслеживание эффективности кампаний и проявлений; подготовка отчетов;
  • планирование совместно с digital director целевых аудиторий для продукта на основе возможностей таргетинга digital-инструментов;
  • настройка и запуск рекламных кампаний в Facebook ads, google ads, admixer/adpartner и фиксирование конверсий;
  • подготовка ТС на баннеры/креативы для дизайнеров на основе визуальной концепции ивентов и партнерских проектов;
  • оценка a/b тестированием креативов, landing page, промоблоков;
  • генерация гипотез повышения результативности и конверсии;
  • digital-аналитика спроса на продукты (поисковые запросы, тренды поиска, сезонность информационного спроса);
  • интеграция в работу сторонних сервисов для оценки эффективности рекламы, поведения пользователей на основе AI.

Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5088408/

SMM-менеджер, copywriter делового портала delo.ua/журнала ТОП100

Перед   SMM-менеджером,   Копирайтером стоят задачи повысить вовлеченность аудитории, объем трафика из социальных сетей и развивать каналы онлайн-взаимодействия.

Обязанности:
  • готовить/адаптировать контент для страниц в соцсетях delo.ua и журнала топ-100 (Facebook, telegram, Instagram, Twitter);
  • интегрировать материалы от редакции в email-рассылку новостей;
  • управлять push-уведомлениями;
  • запускать и анализировать результаты продвижения постов для получения охвата/трафика в сотрудничестве с digital-маркетологом;
  • публиковать ссылку на материалы delo.ua, топ-100 в тематических facebook-группах;
  • ставить ТС дизайнерам/видеорежиссерам на подготовку или адаптацию инфографик, визуальных креативов, вирусного видеоконтента для соцсетей;
  • взаимодействовать с комментариями и запросами в соцсетях изданий;
  • готовить отчеты об охвате и результативности smm-продвижения партнерских материалов и редакционных материалов;
  • делиться опытом и успешными кейсами с другими изданиями холдинга.

Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5088407/