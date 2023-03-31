- Категория
- Работа и образование
- Дата публикации
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Junior и Middle SEO Specialist, web-дизайнер, SMM, digital-маркетолог, медиабаер и медиапланер: дайджест вакансий
Ekonomika+ ищет свою команду digital-специалистов, специализирующихся по профильным направлениям. Это отличный повод для профессионального развития и получения опыта развития топовых медиа-проектов.
Junior SEO Specialist да Middle SEO Specialist (DELO.ua)
Обязанности Junior SEO Specialist :
- Сбор семантического ядра для информационных страниц;
- Подготовка технического задания по написанию контента;
- Проверка корректности получаемых текстов;
- ведение учетных таблиц в Google Docs;
- Внесение на сайт правок по контенту;
- Помощь руководителю SEO отдела в других задачах;
- Анализ конкурентов (контент и ссылка;
- Регулярная коммуникация с контент-отделом и SEO-руководителем.
Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5096603/
Обязанности на позиции Middle SEO Specialist:
Семантика:
- Сбор семантического ядра для информационных страниц;
- Поиск и актуализация новых кластеров поисковых запросов;
- Поиск точек роста органического трафика сайта;
- Анализ кластеров подобранных Junior SEO
- Контент;
- Составление контент плана для сайта;
- Подготовка технического задания по написанию и редактированию контента;
- Контроль внесения на сайт правок по контенту;
- Внутренняя перелинковка страниц (статьи, новости, категории) по интенту;
- регулярная коммуникация с контент-отделом и SEO руководителем;
- Составление плана расширения структуры сайта.
Off Page:
- Составление анкор плана для линкбилдеров;
- контроль выполнения размещения ссылок + анализ эффективности стратегии;
- Технические задания и контроль подбора сайтов для аутрича;
- Анализ конкурентов (контент и ссылка).
Отчетность
- ведение учетных таблиц в Google Docs;
- Помощь руководителю SEO отдела в других задачах.
Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5096587/Подписывайтесь на наш YouTube канал
Web-дизайнер (ekonomika+)
Перед web-дизайнером стоят задачи создания макетов лендингов, элементов интерфейсов веб-сайтов, дизайна баннеров и креативов/графики для социальных сетей.
Обязанности:
- разработка прототипов и мокапов (с использованием Proto.io или другого инструмента);
- создание и доработка дизайнов новостных сайтов, landing page, пользовательских интерфейсов, маркетинговых веб-инструментов (рассылок) с 0 на основе брендбуков/key-visual;
- создание дизайна баннеров по стандартам google adwords/admixer и рекламных креативов, графики для социальных сетей (или адаптации существующих под форматы социальных сетей).
Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5090148/
Медиабаер, медиапланер (ekonomika+)
Перед медиабаером/медиапланером стоят задачи настройки процесса привлечения paid-трафика на ресурсы компании, настройки баннерных кампаний и подготовка отчетов.
Обязанности:
- запуск компаний в google ads/facebook ads;
- постоянная аналитика и оптимизация кампаний, достижение баланса минимально возможной стоимости посетителя/максимального количества целевых действий (просмотров страниц);
- запуск медиа-кампаний в системах admixer/google adx и подобных;
- подготовка отчетов;
- участие в разработке стратегий привлечения трафика и продвижения сервисов компании совместно с digital-маркетологом и digital-директором.
Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5090147/
Digital-маркетолог (ekonomika+)
Перед digital-маркетологом стоят задачи эффективной организации промо (и обеспечения лидогенерации) ивентов компании, спецпроектов и партнерских материалов, подготовка отчетов по ним для команды/коммерческого отдела.
Подготовка креативов подразумевает использование возможностей арт-команды с возможностями видеомонтажа и создания графической видеоанимации, веб-дизайнера.
Обязанности:
- постоянное отслеживание эффективности кампаний и проявлений; подготовка отчетов;
- планирование совместно с digital director целевых аудиторий для продукта на основе возможностей таргетинга digital-инструментов;
- настройка и запуск рекламных кампаний в Facebook ads, google ads, admixer/adpartner и фиксирование конверсий;
- подготовка ТС на баннеры/креативы для дизайнеров на основе визуальной концепции ивентов и партнерских проектов;
- оценка a/b тестированием креативов, landing page, промоблоков;
- генерация гипотез повышения результативности и конверсии;
- digital-аналитика спроса на продукты (поисковые запросы, тренды поиска, сезонность информационного спроса);
- интеграция в работу сторонних сервисов для оценки эффективности рекламы, поведения пользователей на основе AI.
Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5088408/
SMM-менеджер, copywriter делового портала delo.ua/журнала ТОП100
Перед SMM-менеджером, Копирайтером стоят задачи повысить вовлеченность аудитории, объем трафика из социальных сетей и развивать каналы онлайн-взаимодействия.
Обязанности:
- готовить/адаптировать контент для страниц в соцсетях delo.ua и журнала топ-100 (Facebook, telegram, Instagram, Twitter);
- интегрировать материалы от редакции в email-рассылку новостей;
- управлять push-уведомлениями;
- запускать и анализировать результаты продвижения постов для получения охвата/трафика в сотрудничестве с digital-маркетологом;
- публиковать ссылку на материалы delo.ua, топ-100 в тематических facebook-группах;
- ставить ТС дизайнерам/видеорежиссерам на подготовку или адаптацию инфографик, визуальных креативов, вирусного видеоконтента для соцсетей;
- взаимодействовать с комментариями и запросами в соцсетях изданий;
- готовить отчеты об охвате и результативности smm-продвижения партнерских материалов и редакционных материалов;
- делиться опытом и успешными кейсами с другими изданиями холдинга.
Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5088407/