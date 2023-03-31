Junior и Middle SEO Specialist, web-дизайнер, SMM, digital-маркетолог, медиабаер и медиапланер: дайджест вакансий

Ekonomika+ ищет свою команду digital-специалистов, специализирующихся по профильным направлениям. Это отличный повод для профессионального развития и получения опыта развития топовых медиа-проектов.

Junior SEO Specialist да Middle SEO Specialist (DELO.ua)

Обязанности Junior SEO Specialist :

Сбор семантического ядра для информационных страниц;

Подготовка технического задания по написанию контента;

Проверка корректности получаемых текстов;

ведение учетных таблиц в Google Docs;

Внесение на сайт правок по контенту;

Помощь руководителю SEO отдела в других задачах;

Анализ конкурентов (контент и ссылка;

Регулярная коммуникация с контент-отделом и SEO-руководителем.

Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5096603/

Обязанности на позиции Middle SEO Specialist:

Семантика:

Сбор семантического ядра для информационных страниц;

Поиск и актуализация новых кластеров поисковых запросов;

Поиск точек роста органического трафика сайта;

Анализ кластеров подобранных Junior SEO

Контент;

Составление контент плана для сайта;

Подготовка технического задания по написанию и редактированию контента;

Контроль внесения на сайт правок по контенту;

Внутренняя перелинковка страниц (статьи, новости, категории) по интенту;

регулярная коммуникация с контент-отделом и SEO руководителем;

Составление плана расширения структуры сайта.

Off Page:

Составление анкор плана для линкбилдеров;

контроль выполнения размещения ссылок + анализ эффективности стратегии;

Технические задания и контроль подбора сайтов для аутрича;

Анализ конкурентов (контент и ссылка).

Отчетность

ведение учетных таблиц в Google Docs;

Помощь руководителю SEO отдела в других задачах.

Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5096587/

Web-дизайнер (ekonomika+)

Перед web-дизайнером стоят задачи создания макетов лендингов, элементов интерфейсов веб-сайтов, дизайна баннеров и креативов/графики для социальных сетей.

Обязанности:

разработка прототипов и мокапов (с использованием Proto.io или другого инструмента);

создание и доработка дизайнов новостных сайтов, landing page, пользовательских интерфейсов, маркетинговых веб-инструментов (рассылок) с 0 на основе брендбуков/key-visual;

создание дизайна баннеров по стандартам google adwords/admixer и рекламных креативов, графики для социальных сетей (или адаптации существующих под форматы социальных сетей).

Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5090148/

Медиабаер, медиапланер (ekonomika+)

Перед медиабаером/медиапланером стоят задачи настройки процесса привлечения paid-трафика на ресурсы компании, настройки баннерных кампаний и подготовка отчетов.

Обязанности:

запуск компаний в google ads/facebook ads;

постоянная аналитика и оптимизация кампаний, достижение баланса минимально возможной стоимости посетителя/максимального количества целевых действий (просмотров страниц);

запуск медиа-кампаний в системах admixer/google adx и подобных;

подготовка отчетов;

участие в разработке стратегий привлечения трафика и продвижения сервисов компании совместно с digital-маркетологом и digital-директором.

Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5090147/

Digital-маркетолог (ekonomika+)

Перед digital-маркетологом стоят задачи эффективной организации промо (и обеспечения лидогенерации) ивентов компании, спецпроектов и партнерских материалов, подготовка отчетов по ним для команды/коммерческого отдела.

Подготовка креативов подразумевает использование возможностей арт-команды с возможностями видеомонтажа и создания графической видеоанимации, веб-дизайнера.

Обязанности:

постоянное отслеживание эффективности кампаний и проявлений; подготовка отчетов;

планирование совместно с digital director целевых аудиторий для продукта на основе возможностей таргетинга digital-инструментов;

настройка и запуск рекламных кампаний в Facebook ads, google ads, admixer/adpartner и фиксирование конверсий;

подготовка ТС на баннеры/креативы для дизайнеров на основе визуальной концепции ивентов и партнерских проектов;

оценка a/b тестированием креативов, landing page, промоблоков;

генерация гипотез повышения результативности и конверсии;

digital-аналитика спроса на продукты (поисковые запросы, тренды поиска, сезонность информационного спроса);

интеграция в работу сторонних сервисов для оценки эффективности рекламы, поведения пользователей на основе AI.

Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5088408/

SMM-менеджер, copywriter делового портала delo.ua/журнала ТОП100

Перед SMM-менеджером, Копирайтером стоят задачи повысить вовлеченность аудитории, объем трафика из социальных сетей и развивать каналы онлайн-взаимодействия.

Обязанности:

готовить/адаптировать контент для страниц в соцсетях delo.ua и журнала топ-100 (Facebook, telegram, Instagram, Twitter);

интегрировать материалы от редакции в email-рассылку новостей;

управлять push-уведомлениями;

запускать и анализировать результаты продвижения постов для получения охвата/трафика в сотрудничестве с digital-маркетологом;

публиковать ссылку на материалы delo.ua, топ-100 в тематических facebook-группах;

ставить ТС дизайнерам/видеорежиссерам на подготовку или адаптацию инфографик, визуальных креативов, вирусного видеоконтента для соцсетей;

взаимодействовать с комментариями и запросами в соцсетях изданий;

готовить отчеты об охвате и результативности smm-продвижения партнерских материалов и редакционных материалов;

делиться опытом и успешными кейсами с другими изданиями холдинга.

Узнать больше и отправить CV: https://www.work.ua/jobs/5088407/