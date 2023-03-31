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Junior та Middle SEO Specialist, web-дизайнер, SMM, digital-маркетолог, медіабаєр та медіапланер: дайджест вакансій ekonomika+
Ekonomika+ шукає до своєї дружньої команди digital-спеціалістів, що спеціалізуються за профільними напрямками. Це чудова нагода для професійного розвитку і отримання досвіду розвитку топових медіа-проектів
Junior SEO Specialist та Middle SEO Specialist (DELO.ua)
Обов’язки Junior SEO Specialist:
- Збір семантичного ядра для інформаційних сторінок;
- Підготовка технічного завдання щодо написання контенту;
- Перевірка коректності отриманих текстів;
- Ведення облікових таблиць в Google Docs;
- Внесення на сайт правок за контентом;
- Допомога керівнику SEO відділу в інших задачах;
- Аналіз конкурентів (контент та посилання;
- Регулярна комунікація з контент-відділом та SEO керівником.
Дізнатися більше та відправити CV: https://www.work.ua/jobs/5096603/
Обов’язки на позиції Middle SEO Specialist:
Семантика:
- Збір семантичного ядра для інформаційних сторінок;
- Пошук та актуалізація нових кластерів пошукових запитів;
- Пошук точок зростання органічного трафіку сайту;
- Аналіз кластерів підібраних Junior SEO
- Контент;
- Складання контент плану для сайту;
- Підготовка технічного завдання щодо написання та редагування контенту;
- Контроль внесення на сайт правок за контентом;
- Внутрішня перелінковка сторінок (статті, новини, категорії) за інтентом;
- Регулярна комунікація з контент-відділом та SEO керівником;
- Складання плану розширення структури сайту.
Off Page:
- Складання анкор плану для лінкбілдерів;
- Контроль виконання розміщення посилань + аналіз ефективності стратегії;
- Технічні завдання та контроль підбору сайтів для аутрічу;
- Аналіз конкурентів (контент та посилання).
Звітність
- Ведення облікових таблиць в Google Docs;
- Допомога керівнику SEO відділу в інших задачах.
Дізнатися більше та відправити CV: https://www.work.ua/jobs/5096587/Підписуйтесь на наш Telegram канал
Web-дизайнер (ekonomika+)
Перед web-дизайнером стоять задачі створення макетів лендингів, елементів інтерфейсів веб-сайтів, дизайну баннерів та креативів / графіки для соціальних мереж.
Обов’язки:
- розробка прототипів та мокапів (з використанням Proto.io або іншого інструменту);
- створення та доопрацювання дизайнів новинних сайтів, landing page, інтерфейсів користувача, маркетингових веб-інструментів (розсилок) з 0 на основі брендбуків / key-visual;
- створення дизайну банерів за стандартами google adwords / admixer та рекламних креативів, графіки для соціальних мереж (чи адаптації існуючих під формати соціальних мереж).
Дізнатися більше та відправити CV: https://www.work.ua/jobs/5090148/
Медіабаєр, медіапланер (ekonomika+)
Перед медіабаєром/медіапланером стоять завдання налаштування процесу залучення paid-трафіку на ресурси компанії, налаштування банерних кампаній та підготовка звітів.
Обов’язки:
- запуск кампаній у google ads / facebook ads;
- постійна аналітика та оптимізація кампаній, досягнення балансу мінімально можливої вартості відвідувача / максимальної кількості цільових дій (переглядів сторінок);
- запуск медіа-кампаній у системах admixer / google adx і подібних;
- підготовка звітів;
- участь у розробці стратегій залучення трафіку та просування сервісів компанії спільно з digital-маркетологом та digital-директором.
Дізнатися більше та відправити CV: https://www.work.ua/jobs/5090147/
Digital-маркетолог (ekonomika+)
Перед digital-маркетологом стоять завдання ефективної організації промо (та забезпечення лідогенерації) івентів компанії, спецпроектів та партнерських матеріалів, підготовка звітів за ними для команди / комерційного відділу.
Підготовка креативів передбачає використання можливостей арт-команди з можливостями відеомонтажу та створення графічної відеоанімації, вебдизайнера.
Обов’язки:
- постійне відстеження ефективності кампаній та проявів, підготовка звітів;
- планування спільно з digital director цільових аудиторій для продукту на основі можливостей таргетингу digital-інструментів;
- налаштування та запуск рекламних кампаній у Facebook ads, google ads, admixer/adpartner та фіксування конверсій;
- підготовка ТЗ на банери/креативи для дизайнерів на основі візуальної концепції івентів та партнерських проектів;
- оцінка a/b тестуванням креативів, landing page, промо блоків;
- генерація гіпотез підвищення результативності та конверсії;
- digital-аналітика попиту на продукти (пошукові запити, тренди пошуку, сезонність інформаційного попиту);
- інтеграція у роботу сторонніх сервісів оцінки ефективності реклами, поведінки користувачів на основі AI.
Дізнатися більше та відправити CV: https://www.work.ua/jobs/5088408/
SMM-менеджер, copywriter ділового порталу delo.ua / журналу ТОП100
Перед SMM-менеджером, копірайтером стоять завдання підвищити залученість аудиторії, обсяг трафіку із соціальних мереж та розвивати канали онлайн-взаємодії.
Обов’язки:
- готувати/адаптувати контент для сторінок в соцмережах delo.ua та журналу топ-100 (Facebook, telegram, Instagram, Twitter);
- інтегровувати матеріали від редакції в email-розсилку новин;
- керувати push-сповіщеннями;
- запускати та аналізувати результати просування постів для отримання охоплення / трафіку у співпраці з digital-маркетологом;
- публікувати посилання на матеріали delo.ua, топ-100 у тематичних facebook-групах;
- ставити ТЗ дизайнерам / відеорежисерам на підготовку чи адаптацію інфографік, візуальних креативів, вірусного відео-контенту для соцмереж;
- взаємодіяти з коментарями та запитами в соцмережах видань;
- готувати звіти про охоплення та результативність smm-просування партнерських матеріалів та редакційних матеріалів;
- ділитися досвідом та успішними кейсами з іншими виданнями холдингу.
Дізнатися більше та відправити CV: https://www.work.ua/jobs/5088407/