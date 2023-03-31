Junior та Middle SEO Specialist, web-дизайнер, SMM, digital-маркетолог, медіабаєр та медіапланер: дайджест вакансій ekonomika+

Ekonomika+ шукає до своєї дружньої команди digital-спеціалістів, що спеціалізуються за профільними напрямками. Це чудова нагода для професійного розвитку і отримання досвіду розвитку топових медіа-проектів

Junior SEO Specialist та Middle SEO Specialist (DELO.ua)

Обов’язки Junior SEO Specialist:

Збір семантичного ядра для інформаційних сторінок;

Підготовка технічного завдання щодо написання контенту;

Перевірка коректності отриманих текстів;

Ведення облікових таблиць в Google Docs;

Внесення на сайт правок за контентом;

Допомога керівнику SEO відділу в інших задачах;

Аналіз конкурентів (контент та посилання;

Регулярна комунікація з контент-відділом та SEO керівником.

Дізнатися більше та відправити CV: https://www.work.ua/jobs/5096603/

Обов’язки на позиції Middle SEO Specialist:

Семантика:

Збір семантичного ядра для інформаційних сторінок;

Пошук та актуалізація нових кластерів пошукових запитів;

Пошук точок зростання органічного трафіку сайту;

Аналіз кластерів підібраних Junior SEO

Контент;

Складання контент плану для сайту;

Підготовка технічного завдання щодо написання та редагування контенту;

Контроль внесення на сайт правок за контентом;

Внутрішня перелінковка сторінок (статті, новини, категорії) за інтентом;

Регулярна комунікація з контент-відділом та SEO керівником;

Складання плану розширення структури сайту.

Off Page:

Складання анкор плану для лінкбілдерів;

Контроль виконання розміщення посилань + аналіз ефективності стратегії;

Технічні завдання та контроль підбору сайтів для аутрічу;

Аналіз конкурентів (контент та посилання).

Звітність

Ведення облікових таблиць в Google Docs;

Допомога керівнику SEO відділу в інших задачах.

Дізнатися більше та відправити CV: https://www.work.ua/jobs/5096587/

Web-дизайнер (ekonomika+)

Перед web-дизайнером стоять задачі створення макетів лендингів, елементів інтерфейсів веб-сайтів, дизайну баннерів та креативів / графіки для соціальних мереж.

Обов’язки:

розробка прототипів та мокапів (з використанням Proto.io або іншого інструменту);

створення та доопрацювання дизайнів новинних сайтів, landing page, інтерфейсів користувача, маркетингових веб-інструментів (розсилок) з 0 на основі брендбуків / key-visual;

створення дизайну банерів за стандартами google adwords / admixer та рекламних креативів, графіки для соціальних мереж (чи адаптації існуючих під формати соціальних мереж).

Дізнатися більше та відправити CV: https://www.work.ua/jobs/5090148/

Медіабаєр, медіапланер (ekonomika+)

Перед медіабаєром/медіапланером стоять завдання налаштування процесу залучення paid-трафіку на ресурси компанії, налаштування банерних кампаній та підготовка звітів.

Обов’язки:

запуск кампаній у google ads / facebook ads;

постійна аналітика та оптимізація кампаній, досягнення балансу мінімально можливої вартості відвідувача / максимальної кількості цільових дій (переглядів сторінок);

запуск медіа-кампаній у системах admixer / google adx і подібних;

підготовка звітів;

участь у розробці стратегій залучення трафіку та просування сервісів компанії спільно з digital-маркетологом та digital-директором.

Дізнатися більше та відправити CV: https://www.work.ua/jobs/5090147/

Digital-маркетолог (ekonomika+)

Перед digital-маркетологом стоять завдання ефективної організації промо (та забезпечення лідогенерації) івентів компанії, спецпроектів та партнерських матеріалів, підготовка звітів за ними для команди / комерційного відділу.

Підготовка креативів передбачає використання можливостей арт-команди з можливостями відеомонтажу та створення графічної відеоанімації, вебдизайнера.

Обов’язки:

постійне відстеження ефективності кампаній та проявів, підготовка звітів;

планування спільно з digital director цільових аудиторій для продукту на основі можливостей таргетингу digital-інструментів;

налаштування та запуск рекламних кампаній у Facebook ads, google ads, admixer/adpartner та фіксування конверсій;

підготовка ТЗ на банери/креативи для дизайнерів на основі візуальної концепції івентів та партнерських проектів;

оцінка a/b тестуванням креативів, landing page, промо блоків;

генерація гіпотез підвищення результативності та конверсії;

digital-аналітика попиту на продукти (пошукові запити, тренди пошуку, сезонність інформаційного попиту);

інтеграція у роботу сторонніх сервісів оцінки ефективності реклами, поведінки користувачів на основі AI.

Дізнатися більше та відправити CV: https://www.work.ua/jobs/5088408/

SMM-менеджер, copywriter ділового порталу delo.ua / журналу ТОП100

Перед SMM-менеджером, копірайтером стоять завдання підвищити залученість аудиторії, обсяг трафіку із соціальних мереж та розвивати канали онлайн-взаємодії.

Обов’язки:

готувати/адаптувати контент для сторінок в соцмережах delo.ua та журналу топ-100 (Facebook, telegram, Instagram, Twitter);

інтегровувати матеріали від редакції в email-розсилку новин;

керувати push-сповіщеннями;

запускати та аналізувати результати просування постів для отримання охоплення / трафіку у співпраці з digital-маркетологом;

публікувати посилання на матеріали delo.ua, топ-100 у тематичних facebook-групах;

ставити ТЗ дизайнерам / відеорежисерам на підготовку чи адаптацію інфографік, візуальних креативів, вірусного відео-контенту для соцмереж;

взаємодіяти з коментарями та запитами в соцмережах видань;

готувати звіти про охоплення та результативність smm-просування партнерських матеріалів та редакційних матеріалів;

ділитися досвідом та успішними кейсами з іншими виданнями холдингу.

Дізнатися більше та відправити CV: https://www.work.ua/jobs/5088407/