Ринок праці: добірка вакансій дистанційної та офісної роботи

Які спеціалісти потрібні в різних містах країни, читайте в добірці Delo.ua з вакансіями дистанційної та офісної роботи, створеною спільно з Work.ua, GRC.UA та OLX Робота.

Журналісти та випускові редактори

Редакція Delo.ua шукає у свою команду журналістів та випускових редакторів.

Заробітна плата: за результатами співбесіди.

Графік роботи: фултайм 5 днів на тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3KdaWYY

Закрійник для роботи з великими настілами, м. Київ

"Українська броня" шукає закрійника для роботи з великими настілами.

Заробітна плата: 18 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 08:00 до 17:00.

Подробиці за номером: 063 78 51 259, Марта

Швачка / шевець, м. Київ

"Українська броня" шукає швачок / шевців для пошиву амуніції.

Заробітна плата: 18 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 08:00 до 17:00.

Подробиці за номером: 063 78 51 259, Марта

Помічник архівіста, м. Запоріжжя

"Українська Архівна Компанія" – компанія з надання послуг архівної обробки та зберігання документів пропонує тимчасову роботу на позиції помічника архівіста.

Заробітна плата: 6 300 - 6 400 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 - 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Репетитор (вчитель) для онлайн-навчання, м. Хмельницький

Онлайн-школа запрошує на роботу репетитора (вчителя).

Заробітна плата: 120 - 160 грн / за годину.

Графік роботи: гнучкий.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Адміністратор, м. Полтава

У комплекс для відпочинку потрібен адміністратор.

Заробітна плата: 5 500 - 9 500 грн.

Графік роботи: 2/2 та 5/2 з 11/12-19/20.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Менеджер з продажу нерухомості, м. Київ

100Capital апрошує на роботу менеджера з продажу нерухомості.

Заробітна плата: від 15 000 до 50 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912766

Викладач англійської мови

Міжнародна освітня компанія по вивченню англійської мови ANTISCHOOL запрошує викладачів англійської мови (онлайн).

Заробітна плата: від 15 000 до 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912769

Facebook / TikTok Media Buyer

Запрошується на роботу Facebook/TikTok Media Buyer до однієї із арбітражних команд.

Заробітна плата: не вкаазано.

Графік роботи: не вказано; віддалений формат роботи.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911251

Заступник начальника управління координації мережі, м. Київ

ComInBank запрошує в команду заступника начальника управління координації мережі.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912213

Оператор Контакт-центру (відділ телемаркетингу), м. Київ

АТ "КОМІНБАНК" шукає в свою команду фахівця Контакт-центру.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912210

Головний аудитор служби внутрішнього аудиту банку, м. Київ

ComInBank запрошує в команду головного аудитора служби внутрішнього аудиту банку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912208

Головний фахівець управління фінансового моніторингу, м. Київ

ComInBank запрошує в команду головного фахівця управління фінансового моніторингу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912207

Головний оцінювач, м. Київ

ComInBank запрошує в команду головного фахівця відділу по роботі з заставним майном.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912205

Головний фахівець управління валютного контролю, м. Київ

ComInBank запрошує в команду головного фахівця управління валютного контролю департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912203

Комерційний директор, м. Київ

MBI Development (дистрибуція, будівництво сонячних електростанцій, інші ВДЕ, системи зберігання) запрошує на роботу комерційного дирестора.

Заробітна плата: від 150 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912755

Регіональний директор роздрібної мережі, м. Чернігів

ТОВ "Елікатні продукти" запрошує на роботу регіонального директора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912932

Менеджер з розвитку роздрібної мережі, м. Дніпро

ТОВ "Елікатні продукти" запрошує на роботу менеджера з розвитку роздрібної мережі.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912931

Асистент керівника відділу ЗЕД, м. Київ

ТОВ "СИМЕДІКА УА" запрошує на роботу асистента керівника відділу ЗЕД.

Заробітна плата: від 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912395

Акторка, м. Одеса

В українську компанію ТМ "Arnelify" на постійну роботу потрібна акторка без досвіду, яку можна виростити з нуля для довготривалого проекту мобільної онлайн-ігри 6+.

Заробітна плата: від 13 000 до 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912394

Юристконсульт, м. Київ

Мережа готелів "Reikartz Hotel Group", яка надає послуги у сфері гостинності, відкриває конкурс на вакансію юрисконсульта.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912838

Менеджер з продажу, м. Київ

Мережа готелів Reikartz Hotel Group, що надає послуги у сфері гостинності, оголошує про пошук на вакансію менеджера з продажу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912954

Фінансист з досвідом МСФЗ (викладач навчальних курсів), м. Київ

Навчальна студія ТРенд запрошує на роботу фінансиста з досвідом МСФЗ (викладач навчальних курсів).

Заробітна плата: від 4 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912386

Фінансовий аналітик, м. Київ

ТОВ БУДХАУС ГРУПП запрошує на роботу фінансового аналітика.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2; з 09:00 по 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912965

Керівник відділу ЗЕД та складського обліку, м. Київ

Компанія "Termix" з 2008 року займається оптовим продажем обладнання та матеріалів для будівництва саун, лазень, хаммамів та Wellness-комплексів. Наразі відкрита вакансія на посаду керівника відділу ЗЕД та складського обліку.

Заробітна плата: 30 000 – 50 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5077591/

Продавець-консультант, м. Харків

В магазин Giulia (ТЦ "Нікольський") потрібен продавець-консультант.

Заробітна плата: 13 000 – 16 000 грн.

Графік роботи: 2/2 дні, з 10:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5057058/

Керуючий магазином мобільної техніки Kyivstar, м. Одеса

Kyivstar шукає керуючого магазином мобільної техніки Ringoo.

Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5055666/

Вантажник, м. Львів

Нова пошта запрошує на роботу вантажника.

Заробітна плата: 16 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: 2/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4943793/

Слюсар з механоскладальних робіт, м. Чернігів

Чернігівський автозавод запрошує на роботу слюсаря з механоскладальних робіт.

Заробітна плата: 10 000 – 12 000 грн (передбачені премії).

Графік роботи: з 8:00 до 16:35, субота, неділя — вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2903375/

Водій електровозика, м. Вінниця

Логістична компанія "ХАСКІ Менеджмент" запрошує на роботу водія електровозика.

Заробітна плата: 12 000 – 16 000 грн.

Графік роботи: 6/1 з 8:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5079924/

Розкрійник верху взуття, м. Луцьк

Компанія Vadrus — виробник шкіряного взуття, відкриває вакансію на посаду розкрійника верху взуття.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: 08:15 до 17:15.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4942957/

Комірник, м. Кривий Ріг

Компанія STV group — національний дистриб’ютор брендів FMCG, з філіями по всій території України, запрошує на роботу комірника.

Заробітна плата: 13 500 грн.

Графік роботи: Пн- Пт, з 07:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5086833/

Продавець-консультант прикрас, м. Покровськ

Золотий Вік запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: 3/2 з 9:00 по 17:00 (18−20 робочих днів на місяць).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5075949/

Майстер з обслуговування кавового обладнання, м. Краматорськ

Компанія "Бін-Трейд" у зв’язку з розширенням штату співробітників відкрила набір на вакансію майстер з обслуговування кавового обладнання.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5082618/

Технік-лаборант, м. Житомир

АТ "Житомирські ласощі" запрошує на роботу техніка-лаборанта.

Заробітна плата: 9 000 – 11 000 грн.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5054389/

Автомеханік, м. Мукачево

ТОВ ЗакарпатЄвроТранс Автоград запрошує на роботу автомеханіка.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт, з 09:00−18.00, субота 09:00−14:00 (через одну).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/891192/

Фармацевт, м. Ужгород

Національна мережа аптек "Мед-сервіс" у зв’язку з розширенням аптечної мережі запрошує в свою команду фармацевта/асистента фармацевта.

Заробітна плата: 16 000 – 19 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5084195/

Продавець, м. Запоріжжя

Rozetka запрошує на роботу продавця.

Заробітна плата: 13 000 – 14 000 грн.

Графік роботи: 4/2 з 8:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5063858/

Косметолог, м. Івано-Франківськ

Estetico, студія здоров'я і краси, запрошує на роботу косметолога.

Заробітна плата: 15 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5087198/

Шліфувальник по дереву, м. Кропивницький

Компанія по виробництву меблів, вікон та нестандартних виробів з деревини запрошує на работу шліфувальників по дереву.

Заробітна плата: 10 000 – 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3647841/

Спеціаліст з налаштування техніки, м. Миколаїв

Comfy запрошує на роботу спеціаліста з налаштування техніки.

Заробітна плата: 13 500 грн.

Графік роботи: 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3643963/

Маркетолог, м. Полтава

Мережа супермаркетів TA-DA! запрошує на роботу маркетолога.

Заробітна плата: 17 000 грн.

Графік роботи: з 8:00 до 17:00, 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4887018/

Хімік, м. Рівне

ТМ Клебріг — гіпермаркет хімреактивів запрошує на роботу хіміка.

Заробітна плата: 12 000 – 14 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт 9:00 -18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5075026/

Продавець-касир, оператор АЗК, м. Херсон

ОККО шукає продавця-касира (оператора АЗК).

Заробітна плата: 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4011604/

Junior Marketing Specialist, маркетолог (SMM, PPC), дистанційна робота

Українська компанія Yota-X оголошує про відкриття вакансії Junior Marketing Specialist.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: 8-годинний графік роботи з понеділка по п’ятницю.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5047662/

SMM, Content Manager, дистанційна робота

IT-компанія Wezom, яка працює у сфері web-розробки та інтернет-маркетингу, шукає фахівця на позицію SMM Manager.

Заробітна плата: 16 000 – 21 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 8:00 (11:00) до 17:00 (20:00).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5047052/

Керівник відділу маркетингу, м. Чернівці або віддалено

IT-компанія PSV Game Studio шукає фахівця на посаду керівника відділу маркетингу.

Заробітна плата: 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5078275/

Графічний дизайнер, дистанційна робота

Nowayout Escape Rooms - міжнародна компанія у сфері розваг запрошує в свою команду графічного дизайнера.

Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4977781/

SMM-менеджер, дистанційна робота

Маркетингова агенція громадського здоров'я запрошує на роботу SMM-менеджера.

Заробітна плата: 12 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00, або гнучкий графік за домовленістю.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3970576/

Вихователь, м. Кривий Ріг

Дитячий сад "EXPLIFE" запрошує на роботу вихователів.

Заробітна плата: 5 000 - 10 000 грн.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Помічник в офіс, м. Хмельницький

Запрошується на роботу помічник в офіс з адміністративного напрямку.

Заробітна плата: 8 000 - 10 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00-17:00, є можливість підробітка 4-5 годин.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Бухгалтер, м. Новоолександрівка

Потрібен бухгалтер для роботи з первинною документацією.

Заробітна плата: 12 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Косметолог, м. Одеса

В салон краси потрібен косметолог.

Заробітна плата: 11 000 - 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Викладач перукарського мистецтва, м. Київ

Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси "Партнер Плюс" відкриває вакансію викладача перукарського мистецтва.

Заробітна плата: 4 800 - 6 000 грн.

Графік роботи: Сб з 10:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Майстер манікюру та перукар, м. Ужгород

Салон Перфект шукає майстра перукаря та манікюру на аренду.

Заробітна плата: 250 - 1 000 грн / за годину.

Графік роботи: гнучкий.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Менеджер клінінгу, м. Вінниця

Компанія SHEN займається управлінням експлуатацією об'єктів комерційної нерухомості. Наразі відкрита вакансія на посаду менеджера клінінгу.

Заробітна плата: 11 000 - 13 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00; субота та неділя — робота в телефонному режимі.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Доглядач, м. Львів

Потрібен доглядач за жінкою 80 років.

Заробітна плата: 5 000 - 6 000 грн.

Графік роботи: 1 доба робоча з 9:00 до 9:00, 2 дні вихідних.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Грумер, м. Львів

В салон Mr Snoopy потрібен грумер.

Заробітна плата: 20 000 - 35 000 грн.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/