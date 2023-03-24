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Ринок праці: добірка вакансій дистанційної та офісної роботи
Які спеціалісти потрібні в різних містах країни, читайте в добірці Delo.ua з вакансіями дистанційної та офісної роботи, створеною спільно з Work.ua, GRC.UA та OLX Робота.
Журналісти та випускові редактори
Редакція Delo.ua шукає у свою команду журналістів та випускових редакторів.
Заробітна плата: за результатами співбесіди.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: фултайм 5 днів на тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3KdaWYY
Закрійник для роботи з великими настілами, м. Київ
"Українська броня" шукає закрійника для роботи з великими настілами.
Заробітна плата: 18 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 08:00 до 17:00.
Подробиці за номером: 063 78 51 259, Марта
Швачка / шевець, м. Київ
"Українська броня" шукає швачок / шевців для пошиву амуніції.
Заробітна плата: 18 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 08:00 до 17:00.
Подробиці за номером: 063 78 51 259, Марта
Помічник архівіста, м. Запоріжжя
"Українська Архівна Компанія" – компанія з надання послуг архівної обробки та зберігання документів пропонує тимчасову роботу на позиції помічника архівіста.
Заробітна плата: 6 300 - 6 400 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 - 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Репетитор (вчитель) для онлайн-навчання, м. Хмельницький
Онлайн-школа запрошує на роботу репетитора (вчителя).
Заробітна плата: 120 - 160 грн / за годину.
Графік роботи: гнучкий.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Адміністратор, м. Полтава
У комплекс для відпочинку потрібен адміністратор.
Заробітна плата: 5 500 - 9 500 грн.
Графік роботи: 2/2 та 5/2 з 11/12-19/20.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Менеджер з продажу нерухомості, м. Київ
100Capital апрошує на роботу менеджера з продажу нерухомості.
Заробітна плата: від 15 000 до 50 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912766
Викладач англійської мови
Міжнародна освітня компанія по вивченню англійської мови ANTISCHOOL запрошує викладачів англійської мови (онлайн).
Заробітна плата: від 15 000 до 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912769
Facebook / TikTok Media Buyer
Запрошується на роботу Facebook/TikTok Media Buyer до однієї із арбітражних команд.
Заробітна плата: не вкаазано.
Графік роботи: не вказано; віддалений формат роботи.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911251
Заступник начальника управління координації мережі, м. Київ
ComInBank запрошує в команду заступника начальника управління координації мережі.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912213
Оператор Контакт-центру (відділ телемаркетингу), м. Київ
АТ "КОМІНБАНК" шукає в свою команду фахівця Контакт-центру.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912210
Головний аудитор служби внутрішнього аудиту банку, м. Київ
ComInBank запрошує в команду головного аудитора служби внутрішнього аудиту банку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912208
Головний фахівець управління фінансового моніторингу, м. Київ
ComInBank запрошує в команду головного фахівця управління фінансового моніторингу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912207
Головний оцінювач, м. Київ
ComInBank запрошує в команду головного фахівця відділу по роботі з заставним майном.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912205
Головний фахівець управління валютного контролю, м. Київ
ComInBank запрошує в команду головного фахівця управління валютного контролю департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912203
Комерційний директор, м. Київ
MBI Development (дистрибуція, будівництво сонячних електростанцій, інші ВДЕ, системи зберігання) запрошує на роботу комерційного дирестора.
Заробітна плата: від 150 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912755
Регіональний директор роздрібної мережі, м. Чернігів
ТОВ "Елікатні продукти" запрошує на роботу регіонального директора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912932
Менеджер з розвитку роздрібної мережі, м. Дніпро
ТОВ "Елікатні продукти" запрошує на роботу менеджера з розвитку роздрібної мережі.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912931
Асистент керівника відділу ЗЕД, м. Київ
ТОВ "СИМЕДІКА УА" запрошує на роботу асистента керівника відділу ЗЕД.
Заробітна плата: від 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912395
Акторка, м. Одеса
В українську компанію ТМ "Arnelify" на постійну роботу потрібна акторка без досвіду, яку можна виростити з нуля для довготривалого проекту мобільної онлайн-ігри 6+.
Заробітна плата: від 13 000 до 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912394
Юристконсульт, м. Київ
Мережа готелів "Reikartz Hotel Group", яка надає послуги у сфері гостинності, відкриває конкурс на вакансію юрисконсульта.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912838
Менеджер з продажу, м. Київ
Мережа готелів Reikartz Hotel Group, що надає послуги у сфері гостинності, оголошує про пошук на вакансію менеджера з продажу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912954
Фінансист з досвідом МСФЗ (викладач навчальних курсів), м. Київ
Навчальна студія ТРенд запрошує на роботу фінансиста з досвідом МСФЗ (викладач навчальних курсів).
Заробітна плата: від 4 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912386
Фінансовий аналітик, м. Київ
ТОВ БУДХАУС ГРУПП запрошує на роботу фінансового аналітика.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2; з 09:00 по 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912965
Керівник відділу ЗЕД та складського обліку, м. Київ
Компанія "Termix" з 2008 року займається оптовим продажем обладнання та матеріалів для будівництва саун, лазень, хаммамів та Wellness-комплексів. Наразі відкрита вакансія на посаду керівника відділу ЗЕД та складського обліку.
Заробітна плата: 30 000 – 50 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5077591/
Продавець-консультант, м. Харків
В магазин Giulia (ТЦ "Нікольський") потрібен продавець-консультант.
Заробітна плата: 13 000 – 16 000 грн.
Графік роботи: 2/2 дні, з 10:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5057058/
Керуючий магазином мобільної техніки Kyivstar, м. Одеса
Kyivstar шукає керуючого магазином мобільної техніки Ringoo.
Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5055666/
Вантажник, м. Львів
Нова пошта запрошує на роботу вантажника.
Заробітна плата: 16 000 – 17 000 грн.
Графік роботи: 2/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4943793/
Слюсар з механоскладальних робіт, м. Чернігів
Чернігівський автозавод запрошує на роботу слюсаря з механоскладальних робіт.
Заробітна плата: 10 000 – 12 000 грн (передбачені премії).
Графік роботи: з 8:00 до 16:35, субота, неділя — вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2903375/
Водій електровозика, м. Вінниця
Логістична компанія "ХАСКІ Менеджмент" запрошує на роботу водія електровозика.
Заробітна плата: 12 000 – 16 000 грн.
Графік роботи: 6/1 з 8:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5079924/
Розкрійник верху взуття, м. Луцьк
Компанія Vadrus — виробник шкіряного взуття, відкриває вакансію на посаду розкрійника верху взуття.
Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: 08:15 до 17:15.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4942957/
Комірник, м. Кривий Ріг
Компанія STV group — національний дистриб’ютор брендів FMCG, з філіями по всій території України, запрошує на роботу комірника.
Заробітна плата: 13 500 грн.
Графік роботи: Пн- Пт, з 07:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5086833/
Продавець-консультант прикрас, м. Покровськ
Золотий Вік запрошує на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: 3/2 з 9:00 по 17:00 (18−20 робочих днів на місяць).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5075949/
Майстер з обслуговування кавового обладнання, м. Краматорськ
Компанія "Бін-Трейд" у зв’язку з розширенням штату співробітників відкрила набір на вакансію майстер з обслуговування кавового обладнання.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5082618/
Технік-лаборант, м. Житомир
АТ "Житомирські ласощі" запрошує на роботу техніка-лаборанта.
Заробітна плата: 9 000 – 11 000 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5054389/
Автомеханік, м. Мукачево
ТОВ ЗакарпатЄвроТранс Автоград запрошує на роботу автомеханіка.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт, з 09:00−18.00, субота 09:00−14:00 (через одну).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/891192/
Фармацевт, м. Ужгород
Національна мережа аптек "Мед-сервіс" у зв’язку з розширенням аптечної мережі запрошує в свою команду фармацевта/асистента фармацевта.
Заробітна плата: 16 000 – 19 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5084195/
Продавець, м. Запоріжжя
Rozetka запрошує на роботу продавця.
Заробітна плата: 13 000 – 14 000 грн.
Графік роботи: 4/2 з 8:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5063858/
Косметолог, м. Івано-Франківськ
Estetico, студія здоров'я і краси, запрошує на роботу косметолога.
Заробітна плата: 15 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5087198/
Шліфувальник по дереву, м. Кропивницький
Компанія по виробництву меблів, вікон та нестандартних виробів з деревини запрошує на работу шліфувальників по дереву.
Заробітна плата: 10 000 – 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3647841/
Спеціаліст з налаштування техніки, м. Миколаїв
Comfy запрошує на роботу спеціаліста з налаштування техніки.
Заробітна плата: 13 500 грн.
Графік роботи: 5/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3643963/
Маркетолог, м. Полтава
Мережа супермаркетів TA-DA! запрошує на роботу маркетолога.
Заробітна плата: 17 000 грн.
Графік роботи: з 8:00 до 17:00, 5/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4887018/
Хімік, м. Рівне
ТМ Клебріг — гіпермаркет хімреактивів запрошує на роботу хіміка.
Заробітна плата: 12 000 – 14 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт 9:00 -18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5075026/
Продавець-касир, оператор АЗК, м. Херсон
ОККО шукає продавця-касира (оператора АЗК).
Заробітна плата: 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4011604/
Junior Marketing Specialist, маркетолог (SMM, PPC), дистанційна робота
Українська компанія Yota-X оголошує про відкриття вакансії Junior Marketing Specialist.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: 8-годинний графік роботи з понеділка по п’ятницю.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5047662/
SMM, Content Manager, дистанційна робота
IT-компанія Wezom, яка працює у сфері web-розробки та інтернет-маркетингу, шукає фахівця на позицію SMM Manager.
Заробітна плата: 16 000 – 21 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 8:00 (11:00) до 17:00 (20:00).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5047052/
Керівник відділу маркетингу, м. Чернівці або віддалено
IT-компанія PSV Game Studio шукає фахівця на посаду керівника відділу маркетингу.
Заробітна плата: 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5078275/
Графічний дизайнер, дистанційна робота
Nowayout Escape Rooms - міжнародна компанія у сфері розваг запрошує в свою команду графічного дизайнера.
Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4977781/
SMM-менеджер, дистанційна робота
Маркетингова агенція громадського здоров'я запрошує на роботу SMM-менеджера.
Заробітна плата: 12 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00, або гнучкий графік за домовленістю.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3970576/
Вихователь, м. Кривий Ріг
Дитячий сад "EXPLIFE" запрошує на роботу вихователів.
Заробітна плата: 5 000 - 10 000 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Помічник в офіс, м. Хмельницький
Запрошується на роботу помічник в офіс з адміністративного напрямку.
Заробітна плата: 8 000 - 10 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00-17:00, є можливість підробітка 4-5 годин.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Бухгалтер, м. Новоолександрівка
Потрібен бухгалтер для роботи з первинною документацією.
Заробітна плата: 12 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Косметолог, м. Одеса
В салон краси потрібен косметолог.
Заробітна плата: 11 000 - 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Викладач перукарського мистецтва, м. Київ
Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси "Партнер Плюс" відкриває вакансію викладача перукарського мистецтва.
Заробітна плата: 4 800 - 6 000 грн.
Графік роботи: Сб з 10:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Майстер манікюру та перукар, м. Ужгород
Салон Перфект шукає майстра перукаря та манікюру на аренду.
Заробітна плата: 250 - 1 000 грн / за годину.
Графік роботи: гнучкий.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Менеджер клінінгу, м. Вінниця
Компанія SHEN займається управлінням експлуатацією об'єктів комерційної нерухомості. Наразі відкрита вакансія на посаду менеджера клінінгу.
Заробітна плата: 11 000 - 13 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00; субота та неділя — робота в телефонному режимі.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Доглядач, м. Львів
Потрібен доглядач за жінкою 80 років.
Заробітна плата: 5 000 - 6 000 грн.
Графік роботи: 1 доба робоча з 9:00 до 9:00, 2 дні вихідних.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Грумер, м. Львів
В салон Mr Snoopy потрібен грумер.
Заробітна плата: 20 000 - 35 000 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Або до кореспондента Наталії Лошакової:
[email protected]