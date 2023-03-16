Уміння працювати з ChatGPT дозволить заробляти до 120 тисяч гривень: названо перелік професій

Work.ua проаналізував вакансії, в яких роботодавці вказують в умовах знання ChatGPT, та визначив сфери, де затребуваний штучний інтелект і скільки пропонують за вміння використовувати його в роботі.

Зазначається, що на сайті з пошуку роботи Work.ua вже розміщено 16 вакансій, де роботодавці шукають кандидатів, які вміють працювати з ChatGPT.

Категорії вакансій, в яких роботодавці вказують про знання ChatGPT:

"Маркетинг, реклама, PR".

"ІТ, комп'ютери, інтернет".

"ЗМІ, видавництво, поліграфія".

"Продажі, закупівля".

"Управління персоналом, HR".

За даними Work.ua, роботодавці готові платити за вміння працювати зі штучним інтелектом до 120 000 грн.

Так, наприклад, у вакансії Project manager знання ChatGPT вказано як перевага, а заробітню платню пропонують від 80 000-120 000 грнє

Крім того, у вакансії Директор з маркетингу, за яку пропонують від 40 000-80 000 грн зазначається, що потенційний кандидат має використовувати новинки технологій штучного інтелекту, такі як ChatGPT, Midjourney та інші.

Також плюсом для SEO Specialist буде робота із сервісами оптимізації контенту з ChatGPT, що дозволить заробити 35 000 грн.

А ось кандидату на посаду Clients Recruiter надають підписку на ChatGPT як професійний інструмент для роботи. Пропонують за таку роботу від 15 000 до 45 000 грн.

Знадобиться штучний інтелект і для написання контенту. Community Manager, SMM може заробити 28 000 грн, створюючи контект за допомогою ChatGPT. Copywriter, використовуючи ChatGPT для оптимізації процесів та написання текстів, заробить від 25 000 до 30 000 грн.

Контент-менеджеру за SEO-оптимізацію товару за допомогою ChatGPT, пропонують від 26 000 до 28 000 грн.

Також роботодавці шукають Lead Generation Manager (зарплата9 000-17 000 грн), в обов'язки якого входить формування cover letter, зокрема з допомогою ChatGPT, та Python Developer — розробника для back-end інтеграції з ChatGPT і подібними сервісами.

Нагадаємо, чат-бот зі штучним інтелектом від стартапу OpenAI доступний в Україні з 18 лютого. Програма не працює лише на тимчасово окупованих РФ територіях.

Міністерство цифрової трансформації досліджує можливості чатботу ChatGPT щодо вдосконалення державного управління та розвитку цифрової інфраструктури.

А нещодавно американська ІТ-компанія OpenAI офіційно представила нову версію мовної моделі з генеративним штучним інтелектом - GPT-4. На відміну від попередньої версії, ця здатна розуміти не лише текст, а й зображення.