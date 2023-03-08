В Україні видали першу книгу, написану штучним інтелектом

В Україні видали першу книгу, написану та проілюстровану штучним інтелектом, яка розповідає про колонізацію людьми Марсу.

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Про це повідомив засновник і гендиректор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

"Перша в Україні книжка, яку написав та проілюстрував штучний інтелект (ШІ), видана видавництвом «Ранок». Для книги-експерименту ми обрали фантастичну тематику (ще не так давно сам ШІ був фантастикою) – колонізацію людьми Марсу", - зазначив Круглов.

За його словами, редактори книги формулювали запитання штучному інтелекту від імені дитини. Головний герой книги - хлопчик 5-6 років.

Крім того, дизайнери навчали нейромережу тематичним малюнкам.

"Книга «Хочу на Марс», автор якої ШІ, настільки різноманітна та цікава, що здивувала навіть команду Ранок. Вважаю, що це історичний момент для нашої галузі, і ми дуже зацікавлені у подальших дослідженнях та розвитку штучного інтелекту у застосунках для освіти та розвитку наших дітей", - підкреслив Круглов.

Він додав, що у видавництві планують надрукувати інтерактивні підручник, з яким може спілкуватися дитина.

Книжка надрукована обмеженим накладом. Придбати її можна за посиланням.

Зазначимо, на Amazon набирають популярності книги, написані за допомогою штучного інтелекту. Станом на середину лютого в інтернет-магазині було представлено понад 200 електронних книг, у яких штучний інтелект ChatGPT вказували як автор або співавтор. Але це лише попередні дані, багато авторів можуть не уточнювати, що використовували ШІ. Через це вже з'явилися побоювання, що технологія може позбавити роботи деяких фахівців.