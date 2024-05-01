Росіяни обстріляли сортувальне депо та відділення “Нової пошти” в Одесі (ВІДЕО)

Увечері 1 травня російська армія атакувала Одесу балістичними ракетами. Про ворожий обстріл повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Голова обласної військової адміністрацій сповістив про щонайменше 13 постраждалих та потужну пожежу на місці влучання.

Російські ракети поцілили у сортувальне депо та відділення “Нової пошти”, йдеться у дописі компанії. Зазначається, що загиблих чи постраждалих серед працівників пошти немає.

У компанії наголосили, що оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару, буде компенсована клієнтам у повному обсязі. Водночас відправлення, які були в дорозі, перенаправлені на 3-тє відділення “Нової пошти” в Одесі.

Нагадаємо, увечері 29 квітня ворог здійснив ракетний удар по Одесі. Загинули три жінки й один чоловік. Постраждало 32 людини. Серед них - двоє дітей (16 та 5 років) та одна вагітна жінка.

Унаслідок атаки загорівся розташований на березі моря маєток колишнього депутата Верховної Ради, ексголови Вищої ради юстиції, ексголови Центральної виборчої комісії, ексректора Одеської юридичної академії Сергія Ківалова. Сам він перебував на місці і отримав поранення у стегно. Пожежу ж було ліквідовано на площі 600 квадратних метрів.