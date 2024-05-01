Россияне обстреляли сортировочное депо и отделение "Новой почты" в Одессе (ВИДЕО)

Вечером 1 мая российская армия атаковала Одессу баллистическими ракетами. О вражеских обстрелах сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава областной военной администрации сообщил о по меньшей мере 13 пострадавших и мощном пожаре на месте попадания.

Российские ракеты попали в сортировочное депо и отделение "Новой почты", говорится в сообщении компании. Отмечается, что погибших или пострадавших среди работников нет.

Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк уточнил, что все 18 человек, которые были на смене, успели скрыться в бомбоубежище. По предварительным данным, пострадали около 900 отправлений.

В компании подчеркнули, что оценочная стоимость всех посылок, уничтоженных вследствие удара, будет компенсирована клиентам в полном объеме. В то же время отправления, которые были в пути, перенаправлены на 3-е отделение "Новой почты" в Одессе.

Напомним, вечером 29 апреля враг нанес ракетный удар по Одессе. Погибли три женщины и один мужчина. Пострадали 32 человека. Среди них двое детей (16 и 5 лет) и одна беременная женщина.

В результате атаки загорелось расположенное на берегу моря имение бывшего депутата Верховной Рады, экспредседателя Высшего совета юстиции, экспредседателя Центральной избирательной комиссии, эксректора Одесской юридической академии Сергея Кивалова. Сам он находился на месте и получил ранение в бедро. Пожар был ликвидирован на площади 600 квадратных метров.