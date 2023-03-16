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Умение работать с ChatGPT позволит зарабатывать до 120 тысяч гривен: перечень профессий

Умение работать с ChatGPT позволит зарабатывать до 120 тысяч гривен: перечень профессий

Work.ua проанализировал вакансии, в которых работодатели указывают в условиях знания ChatGPT, и определил сферы, где востребован искусственный интеллект и сколько предлагают использовать его в работе.

На сайте по поиску работы Work.ua уже размещено 16 вакансий, где работодатели ищут кандидатов, умеющих работать с ChatGPT.

Категории вакансий, в которых работодатели указывают на знания ChatGPT:

  • "Маркетинг, реклама, PR".
  • "ИТ, компьютеры, интернет".
  • "СМИ, издательство, полиграфия".
  • "Продажи, закупки".
  • "Управление персоналом, HR".

По данным Work.ua, работодатели готовы платить за умение работать с искусственным интеллектом до 120 000 грн.

Так, например, в вакансии Project manager знания ChatGPT указано как преимущество, а заработную плату предлагают от 80 000-120 000 грн.

Кроме того, в вакансии Директор по маркетингу, за которую предлагают от 40 000-80 000 грн, отмечается, что потенциальный кандидат должен использовать новинки технологий искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, Midjourney и другие.

Также плюсом для SEO Specialist станет работа с сервисами оптимизации контента с ChatGPT, что позволит заработать 35 000 грн.

А вот кандидату на должность Clients Recruiter предоставляют подписку на ChatGPT в качестве профессионального инструмента для работы. Предлагают за такую работу от 15000 до 45000 грн.

Потребуется искусственный интеллект и для написания контента. Community Manager, SMM может заработать 28 000 грн, создавая контекст с помощью ChatGPT. Copywriter, используя ChatGPT для оптимизации процессов и написания текстов, заработает от 25 000 до 30 000 грн.

Контент-менеджеру за SEO-оптимизацию товара с помощью ChatGPT предлагают от 26 000 до 28 000 грн.

Также работодатели ищут Lead Generation Manager (зарплата 9 000-17 000 грн), в обязанности которого входит формирование cover letter, в том числе с помощью ChatGPT, и Python Developer – разработчика для back-end интеграции с ChatGPT и подобными сервисами.

Напомним,   чат-бот с искусственным интеллектом от стартапа OpenAI доступен в Украине.   с 18 февраля. Программа не работает только на временно оккупированных РФ территориях.

Министерство цифровой трансформации исследует возможности чата ChatGPT   по совершенствованию государственного управления и развитию цифровой инфраструктуры.

А недавно американская ИТ-компания OpenAI официально представила новую версию языковой модели с генеративным искусственным интеллектом – GPT-4. В отличие от предыдущей версии, эта способна понимать не только текст, но и изображение.

Автор:
Светлана Манько