За рік урожай овочів зріс на 10%: чого вродило найбільше

У 2023 році українські господарства усіх категорій виростили майже 8,3 мільйона тонн овочів, що на 10% більше, ніж було роком раніше (7,5 мільйона тонн). Про це з посиланням на дані Держстату повідомили в парламентському комітеті з питань аграрної та земельної політики.

Найбільше у 2023 році українські господарники виростили помідорів - 1,68 мільйона тонн (на 33,9% більше, ніж у 2022 році). Водночас урожай моркви за рік збільшився на 12,8% i становив 844,4 тисячі тонн у 2023 році.

Найбільше зростання зафіксовано за пекінською капустою, якої торік зібрали 6,2 тисячі тонн - аж на 125% більше, ніж роком раніше. Чималий приріст продемонструвало i виробництво цукрової кукурудзи - зросло на 53,6% до 74,7 тисячі тонн.

Крім того, капусти білоголової торік в Україні вродило 1,58 мільйона тонн (+3,3), буряку столового - 777,7 тисячі тонн (+2,2%), огірків – 874,3 тисячі тонн (+5,9%), баклажанів – 32,7 тисячі тонн (+7,7%), гарбузів – 563,8 тисячі тонн (+2,3%).

Водночас виробництво цибулі, за даними Держстату, торік було 889 тисячі тонн, що на 9,8% більше показника попереднього року, а от урожай часнику знизився на 1,4%, склавши 186,4 тисячі тонн. Врожай кабачків залишився майже на рівні 2022 року, становлячи 550 тисяч тонн.

Крім того, у 2023 році господарства України накопали 21,3 мільйона тонн картоплі, тобто на 2% більше, ніж було роком раніше.

Кавунів в Україні торік зібрали 215,7 тисячі тонн (+5,5%), динь – 58,9 тисячі тонн (-13,2%).

Виробництво грибів скоротилось: печериць – на 4%, до 11,6 тисячі тонн, глив – на 46,1%, до 70 тонн.

Ціни на овочі в Україні

Після тривалого періоду затишшя в Україні знову почали рости ціни на цибулю торішнього врожаю. Так, на 1 травня фермери пропонують цибулю в межах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), що в середньому на 39% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. У той же час вони зізнаються, що більш суттєво підвищити ціни їм поки не вдається, оскільки покупці все частіше залишаються незадоволені якістю цибулі.

Також українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулорічного врожаю. Причиною зростання цін є сезонне зменшення кількості цього овочу на ринку на тлі високого попиту.

Натомість почали знижуватись відпускні ціни на столові буряки, оскільки попит на них також досить впав. В першій декаді квітня буряк в українських господарствах продавали по 8-14 грн/кг.

Також на українському ринку знижуються ціни на моркву - через те, що фермери активно розпродають запаси зі сховищ. Відвантаження цієї продукції велися вже по 7-10 грн/кг.

Знижуються ціни і на томати – у третій декаді квітня основні продажі місцевих помідорів проводились в межах 90-120 грн/кг ($2,28-3,04/кг).