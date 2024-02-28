В Україні знову дешевшає популярний овоч: які ціни

На українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що наразі українські фермери пропонують до продажу моркву в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

За словами виробників, негативний вплив на ціни чинить збільшення пропозиції на ринку моркви середньої та низької якості.

"Через досить теплу зиму якість продукції в необладнаних сховищах стрімко погіршується, що змушує фермерів розпродавати наявні запаси. Водночас гравці ринку зазначають, що власники якісної моркви, які не відчувають проблем зі зберіганням, вважають за краще призупинити продажі", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що наразі ціна на моркву в Україні вже в середньому на 72% нижча, ніж наприкінці лютого 2023 року.

"При цьому більшість учасників ринку не виключають ймовірності подальшого зниження цін, що пов’язано з досить невисокою торговельною активністю в цьому сегменті", - прогнозують аналітики.

Ціни на овочі борщового набору в Україні

На українському ринку спостерігається тенденція до підвищення цін на столовий буряк. Українські господарства відвантажують буряків по 12-16 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

Натомість в Україні дорожчає білокачанна капуста. Українські фермери продають цей овоч по 6-10 грн/кг.

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю– ріпчасту продають від 8 до 14 грн за кілограм.

Також після різкого здорожчання в Україні подешевшала картопля. Якісну картоплю наразі продають за 14-20 грн/кг.