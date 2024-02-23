В Україні почав дорожчати столовий буряк

Цього тижня на українському ринку спостерігається тенденція до підвищення цін на столовий буряк. Українські господарства відвантажують буряків по 12-16 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За інформацією від учасників ринку, збільшення цін на буряки спостерігається через активізацію торгів у цьому сегменті. Повідомляється, що подорожчанню сприяє підвищений попит, оскільки буряки активно закуповують як оптові компанії, так і роздрібні мережі.

При цьому пропозиція на ринку дещо обмежена, оскільки низка господарств воліє утримуватися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін.

Водночас, багато виробників тимчасово зупинили продаж високоякісних буряків, очікуючи на подальше підвищення цін, та планують вийти на ринок з цією продукцією на початку березня.

Наразі в Україні ціни на столові буряки зросли в середньому на 74% порівняно з минулим роком. Втім, експерти ринку розглядають можливість того, що це зростання цін може бути нестійким.

Вони припускають, що додаткове збільшення вартості може спонукати аграріїв розпочати масовий продаж буряків із запасів, що, у свою чергу, може призвести до зростання пропозиції на ринку та подальшого зниження цін.

Які ціни на інші овочі

Згідно з даними аналітиків, в Україні продовжується тенденція зниження відпускних цін на білокачанну капусту. Українські фермери вже готові вести відвантаження білокачанної капусти по 6-10 грн/кг ($0,16-0,26/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю – так, станом на 20 лютого ціни на ріпчасту цибулю коливаються від 8 до 14 грн за кілограм, що на 20% нижче порівняно з попереднім тижнем.

Ціни на тепличні томати навпаки зросли на 14%. Представники оптових компаній активно підіймали відпускні ціни на імпортні томати до 70-90 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж на початку лютого.

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