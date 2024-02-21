Ціни на капусту в Україні продовжують знижуватися

В Україні продовжується тенденція зниження відпускних цін на білокачанну капусту, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зазначають, що це пов'язано зі збільшенням пропозиції цієї продукції на ринку. Зокрема, відновили відвантаження ті виробники, що раніше віддавали перевагу тому, щоб притримувати білокачанну капусту у сховищах, очікуючи на підвищення цін.

Так, сьогодні українські фермери вже готові вести відвантаження білокачанної капусти по 6-10 грн/кг ($0,16-0,26/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Як зазначають оператори ринку, зниження цін у даному сегменті обумовлене помітним зниженням торгової активності як з боку оптових компаній, так і з боку роздрібних мереж. Крім того, якість продукції у вже відкритих сховищах стрімко погіршується, що також негативно впливає на ціни білокачанної капусти.

Разом з тим, попри зниження цін, наразі ціни на білокачанну капусту в Україні в середньому на 11% вищі, ніж у порівнянні з аналогічним періодом у 2023 році.

Нагадаємо, ціни на капусту почали знижуватися ще на початку лютого після двох тижнів стабільності.

Як в Україні змінюються ціни на овочі

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю – так, станом на 20 лютого ціни на ріпчасту цибулю коливаються від 8 до 14 грн за кілограм, що на 20% нижче порівняно з попереднім тижнем.

Що стосується інших овочів, то столовий буряк (11-15 грн за кг), цвітна капуста (115-120 грн за кілограм), броколі та часник подешевшали, а тепличний томат, солодкий перець та гарбуз здорожчали через обмежену пропозицію. Через зниження попиту фермери змушені знижувати ціни на картоплю - якісну картоплю наразі продають за 14-20 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

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