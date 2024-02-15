Попит на картоплю в Україні помітно впав: фермери вимушені знижувати ціни

На українському ринку попит на картоплю знижується другий тиждень поспіль, внаслідок чого фермери вимушені знижувати ціни. Якісну картоплю наразі продають за 14-20 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Попит на картоплю знижується

За даними експертів, на поточному тижні пропозиція картоплі на українському ринку значно збільшилася, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажів в очікуванні зростання цін, почали розпродавати наявні обсяги картоплі.

"Прийняти таке рішення виробники були змушені у зв’язку зі зниженням попиту і погіршенням якості даної продукції", - зазначають аналітики.

Вони підкреслюють, що продажі картоплі в Україні за останні кілька днів помітно впали. При цьому зниження цін, на думку самих виробників, ситуацію ніяк не рятує.

Які ціни на картоплю

Сьогодні фермери готові відвантажувати якісну картоплю за 14-20 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше, але інтерес покупців залишається вкрай низьким.

Як зауважують аналітики, наразі картопля в Україні коштує в середньому в 3 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

"При цьому, з огляду на досить низький попит на дану продукцію, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в даному сегменті", - прогнозують експерти.

Зауважимо, вперше з жовтня 2023 року після різкого здорожчання в Україні подешевшала картопля.

Високі ціни на цей овоч в Україні спровокували імпорт – на даний момент крім української продукції на внутрішньому ринку продається також картопля з Польщі.

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