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В Україні нарешті подешевшала картопля: які ціни
На українському ринку картоплі спостерігається значне зниження торговельної активності. Вперше з жовтня 2023 року після різкого здорожчання в Україні подешевшала картопля.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що збільшення пропозиції картоплі вже негативно вплинуло на ціни в даному сегменті.
"Якщо з другої половини жовтня 2023 року фермери практично щотижня підвищували ціни на картоплю, то вже сьогодні більшість виробників змушені переглядати ціни на цю продукцію у бік зниження", - зауважують аналітики.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Які ціни на картоплю
Так, на сьогоднішній день картопля надходить у продаж по 16-22 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
"Ще наприкінці минулого тижня пропозиція картоплі на ринку України значно збільшилася, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін, почали розпродувати наявні обсяги цієї продукції. Прийняти таке рішення виробники були змушені через стрімке погіршення якості картоплі в сховищах", - підкреслюють аналітики.
У той же час господарства, які мають запаси якісної продукції, з продажами не поспішають, оскільки впевнені, що попит на картопля активізується ближче до кінця поточного місяця.
Аналітики зазначають, що, незважаючи на зниження цін, на сьогоднішній день картопля в Україні надходить у продаж у середньому в 2,9 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
Зауважимо, високі ціни на цей овоч в Україні спровокували імпорт – на даний момент крім української продукції на внутрішньому ринку продається також картопля з Польщі.
Джерело фото: ua.depositphotos.com