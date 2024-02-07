В Україні нарешті подешевшала картопля: які ціни

На українському ринку картоплі спостерігається значне зниження торговельної активності. Вперше з жовтня 2023 року після різкого здорожчання в Україні подешевшала картопля.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що збільшення пропозиції картоплі вже негативно вплинуло на ціни в даному сегменті.

"Якщо з другої половини жовтня 2023 року фермери практично щотижня підвищували ціни на картоплю, то вже сьогодні більшість виробників змушені переглядати ціни на цю продукцію у бік зниження", - зауважують аналітики.

Які ціни на картоплю

Так, на сьогоднішній день картопля надходить у продаж по 16-22 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Ще наприкінці минулого тижня пропозиція картоплі на ринку України значно збільшилася, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін, почали розпродувати наявні обсяги цієї продукції. Прийняти таке рішення виробники були змушені через стрімке погіршення якості картоплі в сховищах", - підкреслюють аналітики.

У той же час господарства, які мають запаси якісної продукції, з продажами не поспішають, оскільки впевнені, що попит на картопля активізується ближче до кінця поточного місяця.

Аналітики зазначають, що, незважаючи на зниження цін, на сьогоднішній день картопля в Україні надходить у продаж у середньому в 2,9 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Зауважимо, високі ціни на цей овоч в Україні спровокували імпорт – на даний момент крім української продукції на внутрішньому ринку продається також картопля з Польщі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com