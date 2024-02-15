Спрос на картофель в Украине заметно упал: фермеры вынуждены снижать цены

На украинском рынке спрос на картофель снижается вторую неделю подряд, в результате чего фермеры вынуждены снижать цены. Качественный картофель продают по 14-20 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Спрос на картофель снижается

По данным экспертов, на текущей неделе предложение картофеля на украинском рынке значительно увеличилось, поскольку фермеры, ранее воздерживавшиеся от продаж в ожидании роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы картофеля.

"Принять такое решение производители были вынуждены в связи с понижением спроса и ухудшением качества данной продукции", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что продажи картофеля в Украине за последние несколько дней заметно упали. При этом понижение цен, по мнению самих производителей, ситуацию никак не спасает.

Какие цены на картофель

Сегодня фермеры готовы отгружать качественный картофель по 14-20 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем неделю назад, но интерес покупателей остается крайне низким.

Как отмечают аналитики, картофель в Украине сейчас стоит в среднем в 3 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

"При этом, учитывая достаточно низкий спрос на данную продукцию, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в данном сегменте", – прогнозируют эксперты.

Заметим, впервые с октября 2023 после резкого подорожания в Украине подешевел картофель.

Высокие цены на этот овощ в Украине спровоцировали импорт – сейчас кроме украинской продукции на внутреннем рынке продается также картофель из Польши.

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