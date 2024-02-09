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Цены на помидоры в Украине снижаются: в чем причина
Цены на импортные томаты из Турции в Украине продолжают снижаться из-за слабого спроса со стороны оптовых и розничных компаний.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Теперь цены на турецкие томаты варьируются от 60 до 80 грн за килограмм, что на 17% ниже по сравнению с показателями конца прошлой недели.
Сообщается, что, несмотря на значительное предложение импортных томатов на рынке, спрос на них все равно остается ограниченным, что побуждает продавцов снижать цены для стимулирования продаж.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В настоящее время цены на импортные томаты в Украине на 10% ниже, чем в прошлом году в этот же период. Ключевые игроки рынка указывают, что если сбыт продукции не активизируется, дальнейшее снижение цен возможно до конца февраля.
Согласно сообщению, увеличение поставок томатов из Турции привело к избытку предложения, в то время как активность покупателей продолжала ослабевать, вызывая перенасыщение складских запасов непроданными помидорами.
Добавим, что в конце прошлого года перед новогодними праздниками цены на импортные томаты из Турции составляли 80-90 грн/кг, что в среднем на 21% дороже, чем в начале декабря.
Отметим, что в Украине снизились цены на тепличные огурцы. На конец января продажи этого овоща осуществляются по 70-100 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в середине месяца.