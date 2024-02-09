Цены на помидоры в Украине снижаются: в чем причина

Цены на импортные томаты из Турции в Украине продолжают снижаться из-за слабого спроса со стороны оптовых и розничных компаний.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Теперь цены на турецкие томаты варьируются от 60 до 80 грн за килограмм, что на 17% ниже по сравнению с показателями конца прошлой недели.

Сообщается, что, несмотря на значительное предложение импортных томатов на рынке, спрос на них все равно остается ограниченным, что побуждает продавцов снижать цены для стимулирования продаж.

В настоящее время цены на импортные томаты в Украине на 10% ниже, чем в прошлом году в этот же период. Ключевые игроки рынка указывают, что если сбыт продукции не активизируется, дальнейшее снижение цен возможно до конца февраля.

Согласно сообщению, увеличение поставок томатов из Турции привело к избытку предложения, в то время как активность покупателей продолжала ослабевать, вызывая перенасыщение складских запасов непроданными помидорами.

Добавим, что в конце прошлого года перед новогодними праздниками цены на импортные томаты из Турции составляли 80-90 грн/кг, что в среднем на 21% дороже, чем в начале декабря.

Отметим, что в Украине снизились цены на тепличные огурцы. На конец января продажи этого овоща осуществляются по 70-100 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в середине месяца.