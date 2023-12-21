Цены на помидоры в Украине достигли новых рекордных отметок: какая стоимость

Заметное повышение спроса на тепличные помидоры в канун новогодних праздников провоцирует активный рост цен на продукцию на украинском рынке.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, согласно данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день импортные томаты производства Турция поступают в продажу по 80-90 грн/кг, что в среднем на 21% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом аналитики подчеркивают, что сейчас основную долю предложения на украинском рынке составляют именно импортные помидоры производства Турции.

"В то же время, за счет импортной продукции не удавалось полностью удовлетворить сформировавшийся спрос. В результате продавцы получили возможность и дальше повышать отпускные цены на существующие партии продукции", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что на сегодняшний день импортные помидоры в Украину уже продаются в среднем на 32% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. А если рассматривать пятилетнюю динамику, то в нынешнем сезоне оптовые цены на помидоры достигли новых рекордных отметок.

"Что касается ближайших перспектив развития ситуации, то большинство участников рынка не исключают возможности и дальнейшего роста цен на тепличные овощи, как минимум до того момента, пока предложение полностью нее покроет все покупательские потребности в данном сегменте", - прогнозируют аналитики.

Цены на овощи в Украине.

В Украине стремительно дорожает лук. Основной причиной роста цен стало снижение предложения продукции низкого качества, в то время как качественную продукцию производители пытались закладывать на хранение, не без основания ожидая, что цены на нее будут расти.

В Украине также дорожает картофель. Увеличение спроса позволило украинским фермерам в очередной раз повысить цены на этот овощ. На сегодняшний день картофель поступает на рынок по 12-16 грн/кг.

Кроме того, на рынке белокочанной капусты в Украине наблюдается тенденция повышения цен. Стоимость этого овоща выросла на 17%.Фермеры предлагают капусту для продажи по 8-12 грн/кг.

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