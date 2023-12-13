Из-за дефицита цены на один из овощей борщового набора поползли вверх: какая стоимость

На рынке белокочанной капусты в Украине наблюдается тенденция повышения цен. Только за неделю стоимость этого овоща выросла на 17%. Сейчас украинские фермеры предлагают капусту к продаже за 8-12 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам экспертов, причиной удорожания капусты стал рост спроса на этот овощ борщового набора на фоне сокращения предложения.

"Как сообщают участники рынка, владельцы качественной капусты предпочитают воздерживаться от продаж, надеясь на дальнейший рост цен в данном сегменте", – подчеркивают аналитики.

По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день цена на белокочанную капусту в Украине уже выросла до 8-12 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.

"Основанием для подорожания белокочанной капусты стало общее сокращение предложения данной продукции на украинском рынке, что, в свою очередь, является следствием запрета продажи местными фермерами. Запасы некондиционной, подмороженной капусты фермеры практически распродали, а качественный товар производители предпочитают оставлять на хранении по меньшей мере до середины января", - сообщают аналитики.

Они отмечают, что сейчас цена белокачанной капусты в Украине уже в среднем на 55% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на овощи борщового набора в Украине

В Украине стремительно дорожает лук. За неделю этот овощ подорожал в среднем на 20%. Основной причиной роста цен стало снижение предложения продукции низкого качества, в то время как качественную продукцию производители пытались закладывать на хранение, не без основания ожидая, что цены на нее будут расти.

В Украине также дорожает картофель. Увеличение спроса позволило украинским фермерам в очередной раз повысить цены на этот овощ. На сегодняшний день картофель поступает на рынок по 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

На украинском рынке столовой свеклы отмечается тенденция снижения цен. Этот овощ борщового набора уже стоит ниже прошлогоднего уровня. Сегодня фермеры продают свеклу по 5-8 грн/кг.