Через дефіцит ціни на один із овочів борщового набору поповзли вгору: яка вартість

На ринку білокачанної капусти в Україні спостерігається тенденція до підвищення цін. Лише за тиждень вартість цього овочу зросла на 17%. Наразі українські фермери пропонують капусту до продажу за 8-12 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За словами експертів, причиною подорожчання капусти стало зростання попиту на цей овоч борщового набору на тлі скорочення пропозиції.

"Як повідомляють учасники ринку, власники якісної капусти воліють утримуватися від продажу, сподіваючись на подальше зростання цін у даному сегменті", - підкреслюють аналітики.

За даними щоденного моніторингу проекту, на сьогоднішній день ціна на білокачанну капусту в Україні вже зросла до 8-12 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня .

"Підставою для подорожчання білокачанної капусти стало загальне скорочення пропозиції даної продукції на українському ринку, що, у свою чергу, є наслідком заборони продажу місцевими фермерами. Запаси некондиційної, підмороженої капусти фермери практично розпродали, а якісний товар виробники вважають за краще залишати на зберіганні щонайменше до середини січня", - наголошують аналітики.

Вони зазначають, що зараз ціна на білокачанну капусту в Україні вже в середньому на 55% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Ціни на овочі борщового набору в Україні

В Україні стрімко дорожчає цибуля. За тиждень цей овоч здорожчав в середньому на 20%. Основною причиною зростання цін стало зниження пропозиції продукції низької якості, тоді як якісну продукцію виробники намагалися закладати на зберігання, небезпідставно очікуючи, що ціни на неї зростатимуть.

В Україні також дорожчає картопля. Збільшення попиту дозволило українським фермерам вкотре підвищити ціни на цей овоч. На сьогоднішній день картопля надходить на ринок по 12-16 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Натомість на українському ринку столового буряка відзначається тенденція зниження цін. Цей овоч борщового набору вже коштує нижче торішнього рівня. Сьогодні фермери продають буряк за 5-8 грн/кг.