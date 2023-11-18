В Україні стрімко дешевшає один із овочів борщового набору: яка вартість

На українському ринку столового буряка відзначається тенденція зниження цін. Цей овоч борщового набору вже коштує нижче торішнього рівня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Чому дешевшають буряки

Як зауважують експерти, основною причиною знижувального цінового тренду в даному сегменті є збільшення обсягів пропозиції столового буряка на ринку на тлі стриманого попиту на дану продукцію.

За словами самих виробників, поточного тижня оптові компанії та роздрібні мережі знизили обсяги закупівель столового буряка, посилаючись на низькі темпи збуту цього коренеплоду в роздробі.

У результаті, більшість власників якісних буряків вважають за краще утриматися від продажів, в очікуванні зростання цін в даному сегменті.

Які ціни на буряки

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, сьогодні основні угоди з продажу столового буряка укладаються по 5-8 грн/кг, що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому, варто зазначити, що відпускні ціни на столові буряки в Україні вже в середньому на 20% нижчі, ніж у середині листопада 2022 року.

За словами гравців ринку, передумов для подорожчання буряка поки не передбачається.

Зауважимо, на початку листопада в Україні стрімко зросли ціни на якісну картоплю. На сьогоднішній день вони коливаються в межах від 8 до 12 гривень за кілограм, що в середньому на 17% вище, ніж на кінець попереднього робочого тижня.