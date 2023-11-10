В Україні знижуються ціни на томат: у чому причина

Українські виробники змушені знижувати ціни на томат навіть за умов помітного скорочення пропозиції цієї продукції з місцевих тепличних комбінатів. На сьогоднішній день реалізація основних обсягів цього овочу здійснюється в межах 45-60 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Чому дешевшають томати

За словами учасників ринку, подорожчання томату, зафіксоване минулого місяця, вкрай негативно позначилося на темпах збуту в даному сегменті.

Це згодом призвело до накопичення на складах цієї продукції, якість якої швидко погіршується.

Які ціни на томати

На сьогоднішній день реалізація основних обсягів тепличного томату здійснюється в межах 45-60 грн/кг, що в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Головною причиною негативного цінового тренду в сегменті тепличних томатів виробники називають різке зниження попиту на цю продукцію, а також якість пропонованого томату. Цього тижня більшість представників тепличних комбінатів повідомили про швидке завершення сезону місцевого тепличного томату. Так, у низці стаціонарних комбінатів уже проводять зачистки і пропонують до продажу залишкові партії томатів, якість яких оцінюється нижче середнього", - пояснюють аналітики.

Вони зазначають, що зараз українські тепличні комбінати відвантажують томати в середньому на 10% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Проте більшість представників тепличних комбінатів не відкидають подальшого цінового зниження. За словами виробників, при збереженні поточних темпів збуту вони будуть змушені знову поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах", - прогнозують аналітики.

Зауважимо, протягом останнього тижня в Україні стрімко зросли ціни на якісну картоплю. На сьогоднішній день вони коливаються в межах від 8 до 12 гривень за кілограм, що в середньому на 17% вище, ніж на кінець попереднього робочого тижня.