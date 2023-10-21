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Вартість томатів в Україні вже вища за торішню: які ціни
Цього тижня тепличні комбінати України почали підвищувати відпускні ціни на томати
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Чому дорожчають томати
Зазначається, що різке подорожчання томатів учасники ринку пояснюють активним попитом в умовах скорочення пропозиції даної продукції.
"Вибірки томатів у стаціонарних тепличних комбінатах зменшилися через похолодання в більшості регіонів країни. Крім того, у продаж практично не надходить дешевший томат із літніх теплиць", - зауважують аналітики.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Які ціни на томати
На сьогодні тепличні томати надходять у продаж по 47-60 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
"Причиною такої ситуації, за словами продавців, є вельми обмежена пропозиція томату на ринку. Більшість дрібних виробників до теперішнього моменту практично завершили реалізацію і пропонують томати тільки дрібним оптом, при цьому якість такої продукції часто невисока. Водночас збори в стаціонарних тепличних комбінатах також залишаються малооб’ємними, тому комбінати відпускають продукцію також невеликими партіями", - пояснюють аналітики.
Вони зазначають, що сьогодні тепличні томати в Україні вже коштують в середньому на 10% дорожче, ніж в аналогічний торішній період.
"Ба більше, багато виробників заявляють про свій намір уже наступного тижня зробити чергові спроби підвищити ціни в цьому сегменті, оскільки, навіть після подорожчання попит на томати залишається доволі високим", - підкреслюють аналітики.
Нагадаємо, ціни на огірки в Україні продовжують стрімко зростати. Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу цей овоч по 60-70 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Джерело фото: ua.depositphotos.com