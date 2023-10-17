В Україні стрімко дорожчає популярний овоч: які ціни

Після різкого зниження цін на моркву , яке спостерігалося на українському ринку минулого місяця, сьогодні відпускні ціни на ці коренеплоди знову почали стрімко підвищуватися.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Які ціни на моркву

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, тільки з початку поточного тижня морква на українському ринку подорожчала в середньому на 37%, і сьогодні виробники готові відвантажувати дану продукцію по 6-10 грн/кг.

Чому дорожчає овоч

"За словами ключових гравців ринку, зростанню цін на моркву сприяє помітне підвищення торгової активності в цьому сегменті. Водночас більшість господарств призупинили продажі моркви високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг урожаю на зберігання", - зауважують аналітики.

Вони додають, що наразі сільгоспвиробники до реалізації пропонують тільки надлишки, внаслідок чого пропозиція цього коренеплоду на ринку дещо скоротилася.

Коли морква подешевшає

За даними аналітиків, незважаючи на таке стрімке подорожчання, сьогодні моркву в Україні пропонують до продажу в середньому на 52% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

"При цьому, учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів почати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення поставок і, як результат, до зниження цін", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, як прогнозують у Мінагрополітики, стрімкого зростання цін на овочі, як це було торік, в Україні цьогоріч не буде, але можливі сезонні коливання.