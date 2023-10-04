“Індекс борщу”: як змінилася собівартість традиційної української страви

Восени порівняно з цінами влітку борщ подешевшав: з м’ясом — на 3%, пісний — на 48%. Зменшення вартості відбулося за рахунок сезонного падіння цін на овочі борщового набору.

Про це повідомляє Всеукраїнський сервіс доставки продуктів Zakaz.ua, аналітики якого проаналізували у столичних супермаркетах ціни на продукти, що входять до складу традиційної страви, та підрахували, скільки сьогодні в середньому коштуватиме українцям приготувати борщ на сім’ю вдома.

Загальна вартість продуктів

В Україні обвалилися ціни на овочі борщового набору. Тому приготувати борщ у третьому кварталі 2023 року стало значно доступніше.

Так, у супермаркетах майже всі інгредієнти української національної страви, крім томатної пасти, м’яса та сметани подешевшали. Найбільше впали ціни на капусту (- 548%), цибулю (- 385%) та моркву (- 285%).

У вересні 2023 року відносно літа білокачанна капуста вартує в середньому 7,60 грн/кг, тоді як у липні ціна становила 49 грн/кг. Своєю чергою, цибуля коштує дешевше майже в 5 разів, вартість становить близько 11,90 грн/кг, тоді як у липні цінники били рекорди й ріпчаста коштувала в середньому 58 грн/кг. Морква наразі вартує 8 грн/кг, а в розпал літа цінник був майже 32 грн/кг.

Також суттєво подешевшали наступні складові борщового набору: картопля (на 93%), буряк (на 59%) та соняшникова олія (на 5%).

"Минулий рік був дуже несприятливий, з високими цінами на складові борщового набору. Адже тоді ми тимчасово втратили Херсонщину, яка забезпечувала 35% овочів на український ринок, а фермери не встигли швидко переорієнтуватися та виконати посадки. В цьому ж році ситуація інакша — виробники достатньо висадили овочів, фруктів та зібрали гарні врожаї. Зокрема, скоротився внутрішній ринок через завбачливе поповнення запасів українців врожаєм з власних городів та присадибних ділянок", - зазначають аналітики.

Проте, незважаючи на позитивну динаміку, є продукти борщового набору, які навпаки підскочили в ціні. В першу чергу, це стосується м’яса, яке в середньому зросло у ціні на 19%. Так свина лопатка на кістці ще у липні коштувала близько 159 грн/кг, тоді як зараз вартість становить близько 195 грн/кг. Також піднялися ціни на сметану (+12%) та томатну пасту (+5%).

У скільки обійдеться приготувати борщ на сім'ю

У вересні 2023 року страва, приготована за традиційним рецептом, коштуватиме 165,90 грн. Порівняно з липнем 2023 року, коли борщ обходився у 172 грн, ціна впала на 3%.

Найдорожчим інгредієнтом борщового набору традиційно залишається м’ясо, яке додає страві 2/3 від загальної вартості. Без м’яса страва взагалі коштує близько 49 грн, тоді як у липні собівартість була 76,90 грн. Ціна впала на 28 грн. Також варто зазначити, що ця ціна не суттєво різниться від довоєнної — у лютому 2022 пісний борщ коштував 47,2 грн.

ДОВІДКА:

Індекс борщу — середня сума вартості, в яку обійдеться приготування страви за класичним рецептом. Розраховується за аналогією з міжнародним індексом БігМаку. Простіше кажучи, це умовний індикатор вартості продуктового кошику в супермаркетах. Борщ — національна українська страва, яку внесено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, вона найпоширеніша для середньостатистичної української сім’ї, яку часто готують вдома. За вартістю каструлі борщу можна відстежити, як змінюються ціни на базові продукти в країні.

Нагадаємо, як прогнозують у Мінагрополітики, стрімкого зростання цін на овочі, як це було торік, в Україні цьогоріч не буде, але можливі сезонні коливання.

Як розповів в інтерв'ю для видання Delo.ua виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ярослав Андреєв, Україна третій рік поспіль матиме гарний врожай картоплі через сприятливі для її росту погодні умови.