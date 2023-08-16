Яким буде врожай картоплі в 2023 році - пояснення експертів

Україна третій рік поспіль матиме гарний врожай картоплі через сприятливі для її росту погодні умови. Про це в інтерв'ю для видання Delo.ua повідомив виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ярослав Андреєв.

За словами експерта, на початку літа в Україні погода не сприяла гарному росту картоплі і фермери прогнозували невтішний врожай, але на початку серпня ситуація змінилась, завдяки чому зараз вже можна сподіватись на досить хороший валовий збір. Таким чином, Україна третій рік поспіль збиратиме гарний врожай картоплі.

"Станом на середину серпня можна сказати, що основний об'єм товарної картоплі на полях вже сформований, і ми можемо вже досить впевнено сказати, що цього року матимемо гарний врожай", - підкреслює представник УАВК.

Він уточнив, що в Україні традиційно дуже складно рахувати об'єми виробленої картоплі - до 90% вирощується в приватних господарствах для власного споживання, і вона не попадає в будь-яку статистику.

До війни Держстат оцінював щорічне виробництво картоплі в Україна на рівні 20 млн тонн, але УАВК вважає такі показники досить сумнівними. Асоціація вважає, що мінімальна оцінка її врожаю на 2022 рік складає близько 12 млн тонн, але з урахуванням тимчасово окупованих територій та падіння виробництва реалістичною цифрою є 16 млн тонн.

Ярослав Андреєв навів наступні статистичні дані, зібрані профільною асоціацією:

Оцінка врожаю картоплі в 2022 році (дані УАВК) - 16,6 млн тонн ;

; Оцінка врожаю картоплі в 2022 році (дані Держстату) - близько 20 млн тонн ;

; Посівні площі в 2022 році (дані УАВК) - близько 1 млн га ;

; Посівні площі в 2023 році (дані УАВК) - близько 880 тис. га , тобто падіння за рік на 12% замість очікуваних 30% ;

, тобто падіння за рік на замість очікуваних ; Середня врожайність - 35 тонн/га ;

; Головний експортер картоплі - Молдова, 30 тис. тонн за перше півріччя 2023 року.

Експерт зазначив, що врожайність по країні змінюється в доволі широких межах. Приватні і присадибні домогосподарства без сучасних технологій мають невисоку врожайність на рівні 17 тонн/га, тоді як "професійні" виробники з сучасною агрономією збирають 40-60 тонн/га в залежності від сорту та властивостей грунтів. Тобто завдяки хорошому сорту і грамотному дотриманні технологій обробки, захисту, підкормки і поливу врожай може коливатись в 2-3-кратному діапазоні.

Про українське картоплярство, яке є серйозним конкурентом для європейських виробників, кооперацію серед фермерів та стан справ у галузі на тимчасово окупованих територіях читайте в статті "Україна готова допомогти ЄС із забезпеченням картоплею, не тільки по об'ємах, але і по якості".