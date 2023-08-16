Каким будет урожай картофеля в 2023 году - объяснение экспертов

Украина третий год подряд соберет хороший урожай картофеля из-за благоприятных для его роста погодных условий. Об этом в интервью изданию Delo.ua сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ярослав Андреев.

По словам эксперта, в начале лета в Украине погода не способствовала хорошему росту картофеля и фермеры прогнозировали незначительный урожай, но в начале августа ситуация изменилась, благодаря чему уже можно надеяться на достаточно хороший валовой сбор. Таким образом, Украина третий год подряд будет собирать хороший урожай картофеля.

"По состоянию на середину августа можно сказать, что основной объем товарного картофеля на полях уже сформирован, и мы можем уже достаточно уверенно сказать, что в этом году будет хороший урожай", - подчеркивает представитель УАВК.

Он уточнил, что в Украине традиционно очень сложно считать объемы производимого картофеля – до 90% выращивается в частных хозяйствах для собственного потребления, и он не попадает в какую-либо статистику.

До войны Госстат оценивал ежегодное производство картофеля в Украине на уровне 20 млн. тонн, но УАВК считает такие показатели достаточно сомнительными. Ассоциация считает, что минимальная оценка его урожая на 2022 год составляет около 12 млн. тонн, но с учетом временно оккупированных территорий и падения производства реалистичной цифрой можно считать16 млн. тонн.

Ярослав Андреев привел следующие статистические данные, собранные профильной ассоциацией:

Оценка урожая картофеля в 2022 году (данные УАВК) 16,6 млн тонн ;

; Оценка урожая картофеля в 2022 году (данные Госстата) – около 20 млн тонн ;

; Посевные площади в 2022 году (данные УАВК) – около 1 млн га ;

; Посевные площади в 2023 году (данные УАВК) – около 880 тыс. га , то есть падение за год на 12% вместо ожидаемых 30% ;

, то есть падение за год на вместо ожидаемых ; Средняя урожайность - 35 тонн/га ;

; Главный экспортер картофеля – Молдова, 30 тыс. тонн за первое полугодие 2023г.

Эксперт отметил, что урожайность по стране меняется в достаточно широких пределах. Частные и приусадебные домохозяйства без современных технологий обладают невысокой урожайностью на уровне 17 тонн/га, в то время как "профессиональные" производители с современной агрономией собирают 40-60 тонн/га в зависимости от сорта и свойств почвы. То есть благодаря хорошему сорту и грамотному соблюдению технологий обработки, защиты, подкормки и полива урожай может колебаться в 2-3-кратном диапазоне.

Об украинском картофелеводстве, которое является серьезным конкурентом для европейских производителей, кооперации среди фермеров и положении дел в отрасли на временно оккупированных территориях читайте в статье "Украина готова помочь ЕС с обеспечением картофелем, не только по объемам, но и по качеству".