"Индекс борща": как изменилась себестоимость традиционного украинского блюда

Осенью по сравнению с ценами летом борщ подешевел: с мясом – на 3%, постный – на 48%. Уменьшение стоимости произошло за счет сезонного падения цен на овощи борщового набора.

Об этом сообщает Всеукраинский сервис доставки продуктов Zakaz.ua , аналитики которого проанализировали в столичных супермаркетах цены на продукты, входящие в состав традиционного блюда, и подсчитали, сколько сегодня в среднем будет стоить украинцам приготовить борщ на семью дома.

Общая стоимость продуктов

В Украине рухнули цены на овощи борщового набора. Поэтому приготовить борщ в третьем квартале 2023 стало значительно доступнее.

Так, в супермаркетах почти все ингредиенты украинского национального блюда, кроме томатной пасты, мяса и сметаны подешевели. Больше всего упали цены на капусту (-548%), лук (-385%) и морковь (-285%).

В сентябре 2023 года по отношению к лету белокочанная капуста стоит в среднем 7,60 грн/кг, тогда как в июле цена составляла 49 грн/кг. В свою очередь лук стоит дешевле почти в 5 раз, стоимость составляет около 11,90 грн/кг, тогда как в июле ценники били рекорды и репчатый стоил в среднем 58 грн/кг. Морковь стоит 8 грн/кг, а в разгар лета ценник был почти 32 грн/кг.

Также существенно подешевели следующие составляющие борщового набора: картофель (93%), свекла (59%) и подсолнечное масло (5%).

"Прошлый год был очень неблагоприятный, с высокими ценами на составляющие борщового набора. Ведь тогда мы временно потеряли Херсонщину, которая обеспечивала 35% овощей на украинский рынок, а фермеры не успели быстро переориентироваться и выполнить посадки. В этом же году ситуация иначе — производители достаточно высадили овощей, фруктов и собрали хорошие урожаи.В частности, сократился внутренний рынок из-за предусмотрительного пополнения запасов украинцев урожаем из собственных огородов и приусадебных участков", - отмечают аналитики.

Однако, несмотря на положительную динамику, есть продукты борщового набора, которые наоборот подскочили в цене. В первую очередь, это касается мяса, которое в среднем выросло в цене на 19%. Так, свиная лопатка на кости еще в июле стоила около 159 грн/кг, тогда как сейчас стоимость составляет около 195 грн/кг. Также поднялись цены на сметану (+12%) и томатную пасту (+5%).

Во сколько обойдется приготовить борщ на семью

В сентябре 2023 года блюдо, приготовленное по традиционному рецепту, обойдется в 165,90 грн. По сравнению с июлем 2023, когда борщ обходился в 172 грн, цена упала на 3%.

Самым дорогим ингредиентом борщового набора традиционно остается мясо, добавляющее блюду 2/3 от общей стоимости. Без мяса блюдо вообще стоит около 49 грн., тогда как в июле себестоимость была 76,90 грн. Цена упала на 28 грн. Также стоит отметить, что эта цена не существенно отличается от довоенной — в феврале 2022 года постный борщ стоил 47,2 грн.

СПРАВКА:

Индекс борща – средняя сумма стоимости, в которую обойдется приготовление блюда по классическому рецепту. Рассчитывается по аналогии с международным индексом БигМака. Проще говоря, это условный индикатор стоимости продуктовой корзины в супермаркетах. Борщ — национальное украинское блюдо, внесенное в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, оно самое распространенное для среднестатистической украинской семьи, которое часто готовят дома. По стоимости кастрюли борща можно отследить, как изменяются цены на базовые продукты в стране.

Напомним, как прогнозируют в Минагрополитики,стремительный рост цен на овощи, как это было в прошлом году, в Украине в этом году не будет, но возможны сезонные колебания.

Как рассказал в интервью для издания Delo.ua исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ярослав Андреев,Украина третий год подряд будет иметь хороший урожай картофеля из-за благоприятных для его роста погодных условий.