Пекари прогнозируют рост цен на хлеб до конца года: названы причины подорожания

До конца 2023 года в Украине следует ожидать роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия на 5-10%, сообщает президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) и директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко в комментарии для издания Delo.ua. При этом подорожание начнется уже в октябре и составит примерно 5%.

Он приводит отраслевую статистику за июль 2023 года, где указаны средние цены на наиболее популярные хлебобулочные изделия, а именно:

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта – 41,9 грн (в Киеве – 62,6 грн );

(в Киеве – ); Хлеб ржаной, ржано-пшеничный – 36 грн ( 41,1 грн );



( ); Батон (500 г) – 22,4 грн (22,7 грн).



Главными проблемами украинских пекарей являются сохранение высоких цен на пшеницу 2-го класса, которая используется для выпечки хлеба, а также недостаточное ее количество на внутреннем рынке. Уже сейчас можно говорить, что до конца сезона хлебопекарная отрасль может недополучить почти 1 млн тонн пшеницы 2-го класса, отмечает Юрий Дученко.

На цену хлеба и хлебобулочных изделий будет влиять удорожание энергоносителей и горючего из-за возврата его налогообложения. Кроме того, на сегодняшний день пекари получают низкие зарплаты, поэтому возможность их повышения крайне важна для сохранения кадрового потенциала хлебопекарной отрасли.

Вышеперечисленные факторы станут предпосылками роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в пределах 5-10% до конца года, констатировал президент ВАП.

Согласно данным Госстата, с начала года хлеб ржано-пшеничный подорожал на 2,1%, до 35,83 грн в августе с 35,06 грн в январе, а батон – на 3,1%, до 22,52 грн. с 21,83 грн.

Больше статистических данных о ценах на хлебобулочные изделия, причинах возможной нехватки продовольственной пшеницы 2-го класса для пекарей, а также о возможном отказе аграриев от озимой пшеницы читайте в статье "Хлеб и продовольственная пшеница: хватит ли украинцам зимой и на какие цены ориентироваться".

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