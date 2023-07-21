Хлебопекари обеспокоены качеством пшеницы нового урожая: что предлагают?

Украинские хлебопеки обеспокоены качественными показателями пшеницы в новом сезоне - из-за неблагоприятной погоды большинство урожая составляет зерно 3-го и 4-го классов, тогда как качественного зерна 2-го класса на полях почти нет. Чтобы не остаться без сырья для выпечки качественного хлеба, хлебопекарная отрасль рассматривает возможность инициировать ограничение экспорта из Украины продовольственной пшеницы, сообщил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко в комментарии для "Delo.ua".

По его словам, по состоянию на 13 июля украинские аграрии намолотили 715 тыс. тонн пшеницы с 212 тыс. га. Средняя урожайность пшеницы сравнительно небольшая – около 40ц/га. Уменьшение этого показателя вызвано неблагоприятными погодными условиями, дефицитом рабочей силы в агросекторе и экономией аграриев на удобрениях, СЗР и других товарно-материальных ценностях в условиях полномасштабной войны.

Общая экономия негативно отразилась на качестве пшеницы нового урожая – собирается в основном пшеница 3-го и 4-го классов, из которой невозможно спечь качественный хлеб.

"Прогноз по урожаю пшеницы на 2023 год - это порядка 18 млн тонн, из них на экспорт запланировано до 15 млн тонн, тогда как для внутреннего потребления достаточно 3-4 млн тонн. На сегодняшний день общий баланс пшеницы с учетом переходных остатков с прошлого года, вроде бы, не вызывает обеспокоенности. Основной вопрос к его качеству – достаточно ли в стране продовольственного зерна, в том числе, 2-го класса", - отметил Юрий Дученко.

Первый вице-президент ВАП уточнил, что пока речь не идет о дефиците пшеницы для выпекания хлеба , поскольку урожай нового сезона еще до конца не собран и не отправлен на экспорт.

Сейчас идут подсчеты количества собранной пшеницы и ее качества. На внутреннем рынке проблемы нет, цены на зерно стабильны. Избытка предложения на рынке, которое влияло бы на уменьшение цены, тоже нет - аграрии максимально придерживают урожай в надежде на восстановление нормального экспорта. Нас беспокоит качество собираемой пшеницы. В этом урожае зерна 2-го класса почти нет. Юрий Дученко первый вице-президент ВАП

Он добавил, чтобы для предотвращения вывоза на экспорт продовольственной пшеницы и создания дефицита сырья для хлебопекарной отрасли, ВАП прорабатывает возможность заключить с Министерством аграрной политики и продовольствия меморандум по контролю объемов поставок продовольственной пшеницы за границу.

Представитель ассоциации уточнил, что речь может идти об ограничении поставок продовольственной пшеницы с установлением определенного лимита ее экспорта , аналогично тому, как это уже происходило в прошлые годы.

"В меморандуме будут прописаны лимиты на экспорт, чтобы украинским пекарям и другим производителям хватило качественного зерна, потому что из пшеницы 4-го и 3-го класса будет очень тяжело сделать партию качественного хлеба. И я думаю, что в августе-сентябре такой меморандум будет оформлен", - добавил Юрий Дученко.

Подобные меморандумы – стандартный механизм регулирования рынка

Участники зернового рынка и Минагрополитики с 2011 года подписывают меморандум о взаимопонимании. Документ позволяет сохранить баланс между внутренним потреблением зерновых и экспортными возможностями Украины. Из-за полномасштабного российского вторжения и коллапса логистики в прошлом году подобные инициативы не рассматривались.

Например, в июле 2021 года руководители ВАП, общественного союза "Борошномолы Украины", и объединения "Укрхлебпром" отозвали подписи под меморандумом о взаимопонимании из-за превышения предельных объемов экспортированного зерна в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь).

Тогда тоже существовала вероятность того, что Украина вывезет большую часть продовольственной пшеницы, тем самым заставив хлебопекарную и мукомольную отрасль закупать более дорогое импортное сырье.