Как Украина увеличила экспорт муки, и ждать ли ее подорожания на внутреннем рынке

Украина в нынешнем сезоне демонстрирует стабильный рост экспорта муки по сравнению с прошлым сезоном. Delo.ua ко Всемирному дню муки 20 марта разбиралось, будет ли этот тренд развиваться и дальше, и отразится ли рост заграничных поставок данного продтовара на внутренних ценах муки?

Узнать основные тренды мукомольной отрасли и причину роста экспорта в нынешнем сезоне изданию помогли директор Союза мукомолов Украины и эксперт зернового сектора ФАО ООН Родион Рыбчинский, аналитик зернового рынка компании "УкрАгроКонсалт" Марина Маринич, а также аналитик ассоциации УКАБ Светлана Литвин.

Украина - один из крупнейших мировых производителей зерновых культур, экспорт которых обеспечивает стране значительную часть валютной выручки. Из зерновых здесь выращивается и экспортируется преимущественно пшеница, кукуруза, ячмень и рожь, а также производится мука. Стоит отметить, что из-за полномасштабного российского вторжения и ряда вызванных им логистических, финансовых и безопасности проблем экспорт зерновых из Украины значительно сократился. Согласно данным Минагрополитики Украины, с начала 2022/2023 маркетингового года и по 21 марта Украина отгрузила за границу на 21% меньше зерновых по сравнению с 2021/2022 МГ – 35,4 млн тонн против 44,8 млн тонн.

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ и трудности с экспортом через морские порты, Украина в 2021/2022 МГ экспортировала 48,51 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 8,4% выше показателей предыдущего 2020/2021 МГ. Всего на внешние рынки поставлено 18,74 млн. тонн пшеницы (+12,6% к 2020/2021МГ), 23,54 млн. тонн кукурузы (+1,9%), 5,75 млн. тонн ячменя (+35,9%). и 70,9 тыс. тонн муки (-44,1%). Это третий показатель за время независимости Украины – больше экспортировалось только в 2019/2020 МГ (57,2 млн тонн) и в 2018/2019 МГ (50,4 млн тонн). Как Украина экспортировала зерно в прошлом сезоне? (Приховати)

В разрезе культур отмечается отставание по темпам экспорта основных зерновых культур. пшеницы с начала 2022/2023 МГ (период 1 июля-2022 по 21 марта-2023) отгружено 12,3 млн тонн (на треть меньше, чем за аналогичный период 2021/2022 МГ), ячменя - 2,2 млн тонн (в 2,53 раза меньше). Темпы экспорта кукурузы в течение указанного периода то опережали показатели за прошлый МГ, то отставали, и сейчас составляют 21 млн. тонн, что на несущественные 3% больше показателей прошлого периода. Оптимизм в этом случае внушает только экспорт муки, который среди украинских зерновых культур и продуктов их переработки находится в ощутимом "плюсе" - 59%, или 109 тыс. тонн против 68,4 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона.

Экспорт зерновых, данные Минагрополитики

Примечательно, что тенденция к увеличению экспорта украинской муки в текущем маркетинговом сезоне наблюдается во второй половине 2022 года, когда в полной мере стало ощутимо влияние отмены импортных пошлин, квот и мер торговой защиты ЕС в отношении Украины. Благодаря этому, если в конце июля 2022 года темпы отгрузки муки за границу отставали от показателей прошлого сезона более чем в 3 раза, то уже в середине сентября отставание сократилось до 30%, в конце ноября тренд сменился противоположным, а уже в середине марта 2023 года года рост экспорта составил вышеприведенные 59%.

Тренд №1: смена географии поставок

По словам Рыбчинского, экспорт муки из Украины вырос благодаря тому, что Европа предоставила ей возможность беспошлинно поставлять сельхозпродукцию на свой рынок после блокады Россией украинских морских портов. Большая часть этого продовольственного товара отправляется на европейский рынок, а часть идет дальше транзитом в третьи страны через морпорты ЕС, в частности, Польши. С другой стороны, Украина потеряла возможность прямых морских отгрузок на Ближний Восток и в Африку, потому что перевозки по морю возможны только по "зерновому" коридору, через который транспортируется только зерно, подчеркнул эксперт на ивенте "Bakery. Хлебопекарный бизнес".

В ходе своего выступления во время профильного события он также привел данные агентства "АПК-Информ", согласно которым рост экспорта украинской муки за восемь месяцев 2022/2023 МГ (июль-2022 – февраль-2023) оценивается в 30% – 95,1 тыс. тонн против 66,7 тыс. тонн за 8 мес. 2021/2022 МГ. За это время в Украине прошла максимальная переориентация рынков экспорта муки. Нижеследующая таблица показывает изменения в десятке главных импортеров, если сравнивать восемь месяцев 2021/2022 МГ с аналогичным периодом нынешнего МГ.

Прошлый сезон (8 мес.) Нынешний сезон (8 мес.) ОАЕ – 13,9 тыс. тонн Молдова – 23,7 тыс. тонн Палестина – 11,4 тыс. тонн Польша – 14,6 тыс. тонн Сомали – 10,9 тыс. тонн Румыния – 10 тыс. тонн Израиль – 10,5 тыс. тонн Палестина – 9,5 тыс. тонн Молдова – 9,3 тыс. тонн Хорватия – 5,34 тыс. тонн Джибути – 4,7 тыс. тонн Турция – 4,8 тыс. тонн Ангола – 2,4 тыс. тонн Израиль – 4,4 тыс. тонн Беларусь – 0,9 тыс. тонн Венгрия – 4,4 тыс. тонн Венесуэла – 0,5 тыс. тонн ОАЕ – 3,8 тыс. тонн Мадагаскар – 0,5 тыс. тонн Словакия – 3,3 тыс. тонн

Светлана Литвин добавляет, что основной причиной роста поставок муки стало увеличение отгрузок в страны Евросоюза из-за снятия таможенных ограничений, благодаря чему доля ЕС за год (с довоенного января-2022 по январь-2023) возросла более чем в 20 раз - с 2% до 44 %.

Тренд №2: конкурентоспособность украинской муки

Украина сейчас конкурентна на мировом мукомольном рынке из-за дешевого и доступного сырья и отмены европейских пошлин, считают опрошенные изданием эксперты.

По словам главы "Мукомолов Украины", сейчас его отрасль "живет" на остатках пшеницы урожая 2021-2022 годов, которые были сформированы в зернохранилищах, но из-за российской агрессии не экспортированы и не переработаны. В стране до сих пор сохраняются значительные объемы переходных остатков пшеницы, в результате чего мукомолы сейчас работают в маркетинговом цикле большого предложения пшеницы и низких цен на нее.

Согласно актуальному прогнозу Министерства сельского хозяйства США (USDA), к началу 2022/2023 МГ в июле-2022 запасы продовольственной пшеницы в Украине оценивались в 5,77 млн тонн, и при прогнозируемом потреблении внутри страны в 4 млн тонн уменьшатся в конце сезона до 4,17 млн. тонн. Американское ведомство также оценивает урожай пшеницы в Украине в нынешнем МГ в 21 млн. тонн, а экспорт - в 13,5 млн. тонн. Сколько пшеницы останется в Украине в конце сезона? (Приховати)

Его точку зрения разделяет Марина Маринич, уточняющая, что в нынешнем сезоне муку у Украины покупает даже Турция – один из крупнейших мировых производителей этого продтовара. Это позволяет говорить об экономической целесообразности производства мукомольной продукции в Украине даже по сравнению с турецкими мельницами, заточенными на массовое производство.

При этом под вопросом остаются сроки сохранения экспортной привлекательности украинской муки.

Опрошенные эксперты расходятся в прогнозе того, насколько долго продлится тренд привлекательной украинской муки на иностранных рынках: Рыбчинский допускает снижение ее конкурентоспособности начиная со второй половины 2023 года, тогда как Маринич более оптимистична в прогнозах.

Разрыв объемов экспорта с предыдущим годом скорее всего не будет наращиваться. Сейчас существенно уменьшились посевные площади под пшеницей, что уже в следующем МГ, то есть уже в этом календарном году, внесет коррективы в производство пшеницы. Цена на пшеницу будет расти, а с ней будут расти цены на муку. Мы в какое-то время можем перестать быть конкурентными на европейском рынке. Родион Рыбчинский директор Союза мукомолов Украины

В свою очередь эксперт "УкрАгроКонсалта" подтверждает прогноз уменьшения урожайности пшеницы и ее худшее качество из-за экономии аграриев на материально-техническом аспекте растениеводства в условиях войны. Но при этом конкурентоспособность украинской муки и благоприятные условия для отрасли будут поддерживать хороший внешний спрос, который будет способствовать сохранению объемов производства этого товара.

Маринич подчеркивает, что в Украине не столь велик внутренний спрос на муку, чтобы перерабатывать в нее почти всю выращенную пшеницу, поэтому сокращение ее урожая не окажет значительного влияния на конкурентоспособность мукомольной отрасли. Кроме того, сокращению производства муки в определенной степени помешал ажиотажный спрос на пищевые продукты длительного хранения, вызванный началом полномасштабной войны.

Подытоживая, я думаю, что производство муки останется на прежнем уровне, но это если сравнивать с прошлым сезоном, тоже прошедшим в условиях войны. Если сравнивать с довоенными годами, оно действительно сократится, но если сравнить с предыдущим годом, то будет примерно таким же" Марина Марыныч Аналитик зернового рынка

Следует уточнить, что точные данные производства продукции АПК, в том числе муки, сейчас засекречены Государственной службой статистики из-за введенного военного положения.

Тренд №3: влияние экспорта на цену муки в Украине

Опрошенные эксперты рынка отмечают, что в ближайшее время не ожидается резкого и значительного удорожания муки на внутреннем рынке, а изменение цен будет вызвано преимущественно общими макроэкономическими факторами, которые могут значительно изменяться в зависимости от хода войны.

Так, эксперт "УкрАгроКонсалта" Маринич допускает, что рост цен на хлеб, муку и пшеницу может происходить, но она, скорее всего, будет вызвана общей экономической ситуацией в Украине, сфокусировавшейся на противостоянии российским захватчикам.

По словам аналитика УКАБ Литвин, у Украины есть достаточные запасы пшеницы и мощности для ее переработки, поэтому рост экспорта муки не приведет к росту цены на данный продукт. При этом возможный рост цен на муку будет связан с постепенным восстановлением цен на пшеницу на внутреннем рынке после резкого падения с началом войны. Благодаря постепенному налаживанию экспорта цены на зерновые культуры понемногу увеличиваются, но им еще очень далеко до довоенного уровня. Литвин подчеркивает, что такая ситуация очень невыгодна для аграриев – производителей сырья для мельниц, которые в 2022 году выращивали зерновые с убытком из-за ряда вызванных войной факторов.

В свою очередь, Родион Рыбчинский напомнил, что хотя он и ожидает в будущем удорожание муки вслед за пшеницей, в прошлом году цены на нее на внутреннем рынке практически не выросли, а в отдельных случаях даже уменьшились из-за преобладания производства над внутренним потреблением.

Его слова подтверждают данные Госстата, согласно которым килограмм муки в феврале-2023 подорожал в среднем по Украине на 7% по сравнению с февралем-2022 – до 16,71 грн с 15,65 грн. За год войны высокую муку ведомство зафиксировало в мае – 18,31 грн, после чего с октября по февраль она колебалась в диапазоне 16,71-16,94 грн. При этом, по данным агентства "АПК-Информ", на начало марта 2023 года мука высшего и первого сорта для дальнейшей переработки предлагалась соответственно в пределах 11-12,5 тыс. грн/тонну и 10,6-12 тыс. грн/тонну с условием доставки продавцом на перерабатывающий завод.

Тренд №4: шанс для мельниц из западных регионов Украины

Опрошенные изданием Delo.ua эксперты отмечают, что из-за российской блокады украинских морских портов и ограничения "зернового коридора" экспорт муки из Украины через Черное море остановлен.

Светлана Литвин уточнила, что география украинского экспорта существенно изменилась из-за разрушения традиционных цепей поставок, и сейчас муку можно экспортировать только через западные границы, поскольку действие "зернового соглашения" на нее не распространяется.

По данным Марины Маринич, в условиях войны с РФ в украинские морские порты в рамках "зерновой инициативы" заходят только суда-зерновозы для экспорта агросырья, а мука на внешние рынки поставляется преимущественно в контейнерах автомобильным и железнодорожным транспортом, а также через речные порты на Дунае.

Производители правильно сделали, что воспользовались новой возможностью и начали наращивать отгрузку в Европу. При этом в наиболее выигрышной позиции оказались предприятия из западных областей Украины, которые уже значительно нарастили мощности производства для европейского рынка и налаживают перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом, пока есть такая возможность. Марина Марыныч Аналитик зернового рынка

В свою очередь, Родион Рыбчинский отметил ряд факторов, из-за которых в Украине сейчас существует профицит на рынке муки. С одной стороны, ее производство уменьшилось из-за российской агрессии, уничтожения части предприятий отрасли, а с другой, внутренний спрос сильно сократился из-за выезда значительной части населения за границу и попадания под временную оккупацию граждан некоторых областей. Кроме того, украинская мукомольная отрасль была так организована, что значительное количество мельниц расположилось в регионах с большим количеством населения и объемами производства зерновых культур – в восточных, центральных и южных областях Украины, в результате чего больше пострадала от российских захватчиков. Баланс этих факторов и привел к нынешнему профициту предложения на рынке муки.

Сейчас много мощностей вводится в эксплуатацию, потому что на этой волне восстановления потребительского спроса снова заработали маленькие мельницы, которые по несколько лет простаивали, а теперь снова начали работать на региональном уровне, и на локальном уровне закрывают потребности местных хлебопекарен" Родион Рыбчинский директор Союза мукомолов Украины

Подытоживая, можно сделать вывод, что начиная со второй половины прошлого года мукомольная отрасль Украины почувствовала на себе преимущества отмены пошлин и квот в Евросоюз, наиболее существенно повлиявших на конкурентоспособность 36 экспортных позиций украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции. Также из-за имеющихся ограничений на отгрузку украинской муки в неевропейские страны, критически важно введение таможенной либерализации с ЕС на постоянной основе. Это существенно поможет восстановлению экономики Украины, будет способствовать поступлению экспортной выручки и замещению российских и белорусских товаров в ЕС украинской продукции.