В феврале экспорт украинского зерна установил военный рекорд

В феврале 2023 года Украина экспортировала наибольший объем зерновых культур с начала войны – 5,2 млн тонн. Отчасти такой рост произошел за счет уменьшения экспорта масличных культур.

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Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Рост экспорта зерновых в феврале 2023-го стал особенно ощутимым на фоне падения показателя в прошлом месяце. Так, в январе этого года экспорт украинского зерна составил всего 4,2 млн тонн.

"Со снижением экспорта масличных культур из-за окончания экспортных запасов рапса и переориентацией семян подсолнечника на внутренний рынок, появилась возможность больше экспортировать зерновые культуры", - говорится в сообщении УКАБ.

Так, в феврале 2023 года экспорт масличных культур сократился на 30%. Если в январе показатель экспорта составил 793 тыс. тонн, то в следующем месяце он снизился до 557 тыс. тонн.

Всего в прошлом месяце Украине удалось экспортировать 6,9 млн тонн агропромышленной продукции:

зерновые культуры – 5,2 млн тонн (кукуруза – 64%, пшеница – 31%, ячмень – 4%);

масличные культуры – 557 100 тонн (соя – 59%, семена подсолнечника – 30% и рапса – 11%);



растительные масла – 435 700 тонн (подсолнечное масло – 93%, соевое – 6%);



жмыхи после извлечения растительных масел – 414 100 тонн (подсолнечное – 85%, соевое – 15%).



Динамика экспорта в Украину основных агропродуктов. Инфографика: УКАБ

49% экспорта в феврале 2023 года было произведено благодаря работе "зернового коридора", остальное экспортировалось по альтернативным маршрутам.

Напомним, "зерновое соглашение" было подписано 21 июля 2022 года, а 19 ноября договоренности были продлены на 120-дневный срок.

Срок действия соглашения истекает 18 марта. Поэтому украинские власти на всех уровнях ведут переговоры с партнерами – ООН и Турцией. Украинская сторона обратилась с просьбой о продлении соглашения, увеличении количества инспекций, включении в инициативу порта Николаева.

В Турции заявили, что прилагают все усилия для продления "зернового соглашения".