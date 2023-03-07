У лютому експорт українського зерна встановив воєнний рекорд

У лютому 2023 року Україна експортувала найбільший обсяг зернових культур від початку війни – 5,2 млн тонн. Частково таке зростання відбулося за рахунок зменшення експорту олійних культур.

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Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Зростання експорту зернових у лютому 2023-го стало особливо відчутним на фоні падіння показника минулого місяця. Так, у січні цього року експорт українського зерна становив лише 4,2 млн тонн.

"Зі зниженням експорту олійних культур через закінчення експортних запасів ріпаку та переорієнтацією насіння соняшника на внутрішній ринок, з’явилася спроможність більше експортувати зернові культури", - йдеться у повідомленні УКАБ.

Так, у лютому 2023 року експорт олійних культур скоротився на 30%. Якщо у січні показник експорту становив 793 тис. тонн, то наступного місяця він знизився до 557 тис. тонн.

Загалом минулого місяця Україні вдалося експортувати 6,9 млн тонн агропромислової продукції:

зернові культури – 5,2 млн тонн (кукурудза – 64%, пшениця – 31%, ячмінь – 4%);

олійні культури – 557 100 тонн (соя – 59%, насіння соняшнику – 30% та ріпаку – 11%);



рослинні олії – 435 700 тонн (соняшникова олія – 93%, соєва – 6%);



макухи після вилучення рослинних олій – 414 100 тонн (соняшникова – 85%, соєва – 15%).



Динаміка експорту Україною основних агропродуктів. Інфографіка: УКАБ

49% експорту в лютому 2023 року було здійснено завдяки роботі "зернового коридору", а решта – альтернативними експортними маршрутами.

Нагадаємо, "зернова угода" була підписана 21 липня 2022 року, а 19 листопада домовленості були подовжені на 120-денний термін.

Термін дії угоди збігає 18 березня. Тож, українська влада на всіх рівнях веде перемовини з партнерами – ООН та Туреччиною. Українська сторона звернулася з проханням щодо продовження угоди, збільшення кількості інспекцій, включення до ініціативи порту Миколаєва.

У Туреччині заявили, що докладають усіх зусиль для продовження "зернової угоди".