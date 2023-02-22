Україна хоче продовжити "зернову угоду" на рік та включити нові порти

Цього тижня Україна звернеться до Туреччини та ООН з проханням розпочати переговори щодо продовження чорноморської зернової угоди, домагаючись її пролонгації щонайменше на один рік, та включення порту Миколаєва.

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Про це пише Reuters.

"Цього тижня від нас надійде офіційна пропозиція про необхідність роботи над розширенням", - сказав в інтерв'ю Reuters заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.

За його словами, точна дата переговорів, які раніше відбулися в Туреччині, поки не визначена.

"Ми проситимемо продовжити зернову угоду не на 120 днів, а хоча б на рік, тому що український і світовий аграрний ринок повинен мати можливість планувати обсяги експорту в довгостроковій перспективі", - сказав Васьков.

За його словами, Україна також наполягатиме на збільшенні кількості інспекційних груп, "щоб виключити скупчення суден в очікуванні перевірки".

Україна неодноразово звинувачувала Росію у затримці перевірки суден, що перевозили українське зерно, що призвело до скорочення поставок і збитків для трейдерів.

Васьков зазначив, що з листопада ситуація з перевірками не змінилася, а з російської сторони створюються постійні перешкоди інспекції суден.

"Позитивної динаміки немає. Водночас ООН, Туреччина та Україна готові проводити 40 інспекцій на добу, якщо буде потрібно. А така потреба є - близько 140 суден чекають на перевірку", - сказав він.

Васьков зазначив, що порти Миколаєва, на які до російського вторгнення припадало 35% українського експорту продовольства, готові приєднатися до ініціативи, і їм знадобиться максимум два тижні, щоб почати роботу.

За його словами, Київ не бачить окупацію Росією Кінбурнської коси перешкодою для долучення миколаївських портів до розширеної угоди. Коса суші виходить на шлях, яким кораблі прямували б із миколаївських портів у Чорне море.

"Якщо порти Миколаєва підключаться до ініціативи, буде зобов'язання не нападати на судна, що перевозять сільськогосподарську продукцію, що може працювати навіть у нинішній ситуації", - сказав Васьков.

Зазначимо, "зернова угода" була підписана 21 липня 2022 року, а 19 листопада угода була подовжена на 120-денний термін.

Основною метою даної угоди було забезпечення безпечного проходу суден з трьох українських портів на Чорному морі (Одеси, Чорноморська та Південного) для зменшення дефіциту на світовому ринку зерна.