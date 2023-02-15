Затримка роботи "зернового коридору": Україна закликала ООН і Туреччину вплинути на РФ

Україна закликала міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину, зупинити спроби Росії блокувати роботу "зернового коридору".

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Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, яка опублікована на сайті МЗС.

"Україна глибоко стурбована деструктивними діями Російської Федерації, які призводять до затримки роботи зернового коридору Чорним морем та підривають Чорноморську зернову ініціативу загалом, перешкоджають судноплавству в Чорному морі та вільному доступу продовольства на світові ринки", - йдеться у заяві.

Зазначається, що представники РФ в складі інспекційних груп при Координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до/з українських портів. Щодня із запланованих 10 інспекцій, зазвичай, відбувається менше половини.

"Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину як гаранторів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору Чорним морем, зупинки спроб РФ використовувати продовольство як зброю та розблокування торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря", - йдеться у заяві.

Міністри наголосили, що така деструктивна політика Росії призвела до системного зниження вантажообігу в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Лише за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства і ця негативна тенденція набирає обертів.

У зв'язку із затягуванням інспекцій з боку Росії в Босфорі утворилась черга із понад 140 суден. Міністри додали, що продовольча безпека країн, які залежать від експорту української сільськогосподарської продукції, опинилася під загрозою.

При цьому Москва користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства з російських чорноморських портів. Об'єм перевезень через морські порти РФ в Азово-Чорноморському басейні в 2022 році склав понад 250 млн тонн, що перевищило показники 2021 року.

"При цьому, інспекції цих суден в Босфорі не відбуваються. Це, зокрема, робить можливим використання Росією торговельних суден для отримання вантажів військового призначення задля продовження війни проти України", - додали міністри.

Нагадаємо, зберігається тенденція щомісячного зниження обсягів експорту агропродукції через порти “Одеса”, “Південний”, “Чорноморськ”. За 6 місяців роботи “зернового коридору” світ отримав 19,7 млн тонн українського продовольства, а мав отримати понад 30 млн тонн за умови стабільного функціонування коридору.