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Категорія
Агро
Дата публікації

Обсяги експорту зерна через порти Великої Одеси щомісяця зменшуються

Обсяги експорту зерна через порти Великої Одеси щомісяця зменшуються

Зберігається тенденція щомісячного зниження обсягів експорту агропродукції через порти “Одеса”, “Південний”, “Чорноморськ”. За 6 місяців роботи “зернового коридору” світ отримав 19,7 млн тонн українського продовольства, а мав отримати понад 30 млн тонн за умови стабільного функціонування коридору.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Зокрема у січні 77 суден експортували 3 мільйони тонн агропродукції з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи. Це на 25% менше обсягів грудня. У грудні Україна відправила 94 судна з 3,7 мільйона тонн агропродукції. Окрім цього, переважна більшість країн отримує українську агропродукцію з величезними затримками в часі через простої суден у Босфорі.

Перешкодою для доступу української агропродукції на світові ринки є дії російської сторони в Спільному координаційному центрі (СКЦ), яка всіма доступними шляхами і під вигаданими приводами блокує інспекції суден в Босфорі та реєстрацію нових суден до Ініціативи.

"Наголошуємо, що зберігається критично низький показник виходу суден із портів - 2,5 судна на добу. В січні порти працювали лише на 30-40% через дефіцит флоту під завантаження. 3 судна на добу при запропонованих 9 проходять інспекцію у Босфорі і отримують дозвіл рухатися в українські порти за продовольством", - кажуть в Мінінфраструктури України. 

Щодня СКЦ планує проведення по 10 інспекцій на добу, але російські інспектори завершують вдало лише половину з них. Так, в січні було проведено 204 інспекції, з яких успішними були 173, 31 інспекція не була завершена через передчасне та самовільне закінчення робочого дня інспекторами РФ о 15 год. 30 хв. (регламентовано роботу до 17.30) або через претензії російських інспекторів до суднових документів, які не мають перевірятися СКЦ.

Гальмується і реєстрація суден для участі в Ініціативі. При заявлених понад 80 суднах представники країни-агресора, без пояснення причин, реєструють 2-3 судна на добу. Станом на 4 лютого 120 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини (98 - на вхід в порти під завантаження, 22 - з агропродукцією на вихід). Переважна більшість з них очікує по кілька тижнів.

"Це цілеспрямована дестабілізація ситуації з метою обмежити доступ українського продовольства на світові ринки через уповільнення руху суден з/до українських портів. Україна неодноразово звертала увагу партнерів на неприпустимість блокування вільного судноплавства країною-агресором та насадження несправедливої продовольчої політики", - зазначають у відомстві. 

Нагадаємо, що Україна ризикує втратити світові ринки збуту олії.