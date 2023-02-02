Україна ризикує втратити світові ринки збуту олії, - Мінагрополітики

За 11 місяців 2022-року, з яких – 10 Україна мужньо протистояла російській агресії, валютна виручка від експорту олійних та жирів склала $5,43 млрд, тоді як за повний 2021 рік це було $7 млрд.

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Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

У відомстві зазначили, що зростання світових цін, які були зумовлені низкою факторів, зокрема війною Росії проти України, не компенсувало українській економіці просідання в обсягах виробництва та експорті. Попри все Україні вдалося в 2022 році зберегти світове лідерство у виробництві соняшника, яке вже кілька років поспіль залишається за нашою країною.

Однак війна негативно вплинула на функціонування олійно-жирового сектору України. Йдеться про повну зупинку промислових підприємств, зокрема олійнодобувних та олійно-жирових в зонах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, блокування портів Чорного та Азовського морів у перші місяці війни призвело до зупинки експорту олії соняшникової та шроту.

За оцінками Асоціації "Укроліяпром", у березні-квітні до 70% основних потужностей з переробки насіння соняшнику були зупинені, зокрема через неможливість поставляти олію соняшникову на експорт.

Тому олійний сектор був вимушений у найкоротші терміни формувати нові логістичні ланцюги, вести пошуки альтернативних ринків збуту.

Переорієнтація експорту на перевезення іншими видами транспорту, зокрема залізничним транспортом значно змінила географію експорту олії соняшникової та шроту. У березні-серпні 2022 року основними країнами-імпортерами залишилися країни ЄС та Азії.

Нагадаємо, що у 2020-му, 2021-му роках головними імпортерами української олії були Індія, Китай, Нідерланди. Українські постачальники на цих ринках займали лідируючі позиції з часткою від 50% до 80%.

Якщо в сезоні 2020/2021 (вересень-серпень) було експортовано 5,3 млн тонн олії, то в сезоні 21/22 через війну вдалося вивезти лише 4,5 млн тонн. У цьому сезоні (вересень 2022-січень 2023) вже експортовано 2,26 млн тонн олії. Але нинішнє блокування роботи "зернового коридору" з боку російських інспекторів може призвести до повторного скорочення експорту в цьому сезоні, а відповідно і виробництва олії соняшникової та шроту.

Важливо відзначити, що традиційно олія завжди експортувалася морем, так як логістика наземного транспорту для перевезення цієї продукції неналагоджена, тому нормальна експлуатація водних шляхів вкрай важлива для експорту української олії.

"Наразі ми вже спостерігаємо зменшення виробництва олійних культур. Якщо у минулому сезоні (2021/2022) це було 22,8 млн тонн, то у 2022/2023 через окупацію площ та зниження врожайності внаслідок війни позначка сягнула 17,44 млн тонн", - підкреслили в Мінагрополітики.

Там наголошують, що однією з головних особливостей календарного 2022 року в цілому став масовий експорт насіння соняшнику з України, який досяг майже 2,746 млн тонн, у той час як до війни він становив в середньому до 100 тис. тонн на рік.

Як зазначають в профільній асоціації, таке нарощування експорту насіння соняшнику має непередбачувані негативні наслідки для галузі. Це може призвести до зупинки олійнодобувних підприємств, катастрофічного скорочення виробництва олії соняшникової, яка віднесена до соціально значущої продукції, втрати світових ринків збуту продукції з високою доданою вартістю, скорочення робочих місць та надходжень до держбюджету, що є неприпустимим.

"У Міністерстві аграрної політики та продовольства України створена робоча група, яка вирішує проблеми безперебійної роботи агропідприємств в умовах відключень електроенергії, зокрема й олійно-жирового сектору. Наразі розглядається питання внесення підприємств галузі до об’єктів критичної інфраструктури з метою налагодження їхнього нормального функціонування", - підкреслили у відомстві.

Зазначимо, Україна "випала" з ринків рослинної олії в період високого попиту та цін через війну. Але не зважаючи на всі труднощі, з логістикою, у вересні Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії в країни ЕС та Індію.

При цьому українські аграрії не можуть використовувати приблизно 25% посівних площ через бойові дії або тимчасову окупацію територій України.

Також вітчизняні фермери скоротили посівні площі під озимою пшеницею, тому роль України на світовому ринку цієї зернової значно ослабне наступного сезону.

Джерело фото: ua.depositphotos.com